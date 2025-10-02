ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бърз влак прегази мъж край Благоевград
По първоначална информация мъжът е загинал на място. На място екипи на полицията разпитват машиниста за случилото се. Вероятно става въпрос за самоубийство, научи БНТ.
Във влака за Петрич има около 28 пътници. За тях е направена организация да бъдат превозени с автобус.
