Бърз влак прегази мъж край Благоевград

© Илюстративна Бързият влак София - Петрич прегази мъж на жп линията край благоевградския квартал "Струмско". Инцидентът е станал малко преди 19:00 часа.



По първоначална информация мъжът е загинал на място. На място екипи на полицията разпитват машиниста за случилото се. Вероятно става въпрос за самоубийство, научи БНТ.



Във влака за Петрич има около 28 пътници. За тях е направена организация да бъдат превозени с автобус.