|Бум на фалшиви банкноти в България
През третото тримесечие на 2025 г. са регистрирани 2896 неистински банкноти, което е над два и половина пъти повече в сравнение с предходното тримесечие, когато броят им е бил 1249. За последно по-висок резултат е отчетен през първото тримесечие на 2010 г., когато са задържани 3327 фалшиви купюри.
Най-голям дял от задържаните банкноти имат тези с номинал от 50 лева – общо 2748 броя, или близо 95% от всички фалшификати за периода. Това е най-високият брой фалшиви 50-левови банкноти, регистриран от началото на статистиката. На второ място се нареждат купюрите от 100 лева – 91 броя, а след тях – 20-левовите с 51 броя.
За сравнение, през второто тримесечие водещи по брой фалшификати са били банкнотите от 100 лева (661 броя), следвани от тези от 50 лева (533 броя).
По данни на БНБ, драстичният ръст на задържаните неистински банкноти през последните две тримесечия е безпрецедентен за последното десетилетие – в този период само два пъти броят им е достигал четирицифрено число.
