ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Българското производство на обувки и кожени изделия е на ръба на изчезване
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:36Коментари (0)350
©
Обувките са стока без която не можем, а всеки потребител ежедневно ги купува. Но как стои въпросът с производството на български обувки и кожени изделия и какви са основните предизвикателства за сектора у нас?

По тези въпроси Money.bg разговаря с Пламен Иванов, председател на Браншовия съюз на кожарската, кожухарската, обувната и галантерийната промишленост.

Кожарската и кожухарската промишленост са особено важни за производството на стоки за населението – чанти, аксесоари, обувки и др. Според Пламен Иванов, в последните години секторът у нас практически няма развитие.

"От над 200 предприятия, свързани с обувното и галантерийното производство, в момента функционират не повече от 20, и то малки фирми с персонал под 50 души“, обяснява Иванов.

За сравнение, преди имаше заводи с хиляди служители, като "Флавия“ в Пловдив, "Кавалер“ в София, "Рекорд“ в Габрово и други. Днес секторът е в сериозен колапс и на практика изчезва.

Производителите на кожи също са останали само две малки фирми в Габрово с по-малко от 20 служители. По оценки на Съюза до края на 2030 г. в България може да не остане нито едно предприятие за производство на кожи.

Според експертите основната причина е държавната политика, включително закриването на професионалните гимназии и техникумите, които подготвяха кадри за бранша.

Гoлям пpoблeм e cъщo paзpeшaвaнeтo нa бeзpaзбopния внoc нa тypcĸи oбyвĸи бeз митa и ĸитaйcĸи oбyвĸи c минимaлни митa пpи зaнижeни цeни.

Haпpимep в oбyвĸитe внoc oт Typция, пoчти винaги пoлoвинaтa oт влoжeнитe мaтepиaли ca изĸycтвeни. Дoĸaтo ниĸoй бългapcĸи пpoизвoдитeл нямa дa cи пoзвoли дa изpaбoти oбyвĸи в ĸoмбинaция или изцялo oт cинтeтични мaтepиaли.

По отношение на използваните материали, по-голямата част от малкото останали производители работят на ишлеме – т.е. обработват материали, предоставени от клиентите, предимно за Италия. Практически няма износ на готови български обувки и галантерия.

Що се отнася до продажбите на български обувки на вътрешния пазар, за последните две години се наблюдава осезаемо поскъпване. Причината е намаленият интерес от страна на потребителите, които предпочитат голямо количество вносни продукти, често с по-ниско качество.

По данни на Съюза, едва 5% от обувките на българския пазар са произведени у нас. Практически няма износ, освен продукцията на ишлеме, предимно за Италия.

Средните цени на качествените български обувки (дамски и мъжки), изработени изцяло от естествени материали, са между 80 и 100 лв. без ДДС. Въпреки това, качествени обувки от естествена кожа се продават в България много рядко, а голяма част от вноса съдържа синтетични материали.

"Например при обувките от Турция почти винаги половината материали са изкуствени. Никой български производител не си позволява да изработва обувки от синтетични материали, защото това намалява качеството“, посочва Иванов.

Проблем е и липсата на контрол за вредни вещества като диметил фумарат, формалдехид и 6-валентен хром. Докато в Европейския съюз се изискват проверки в акредитирани лаборатории, у нас такива проверки липсват.

Пламен Иванов подчертава, че секторът има сериозни трудности и прогнозите до 2030 г. не са оптимистични, ако държавната политика не се промени.

"Необходимите мерки са две. Първо, трябва да се възродят професионалните гимназии и техникуми за подготовка на кадри за обувната и галантерийната промишленост. Това е занаят, който изисква квалификация и умения.

Второ, трябва да се обърне внимание на безконтролния и почти безмитен внос от страни като Турция, Китай и Индия. Никой не проверява дали вносните обувки наистина са от естествени материали, както се твърди от вносителите“, казва Иванов.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Брокер: След 10 години много трудно човек с нормална заплата ще м...
19:54 / 05.10.2025
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, р...
19:37 / 05.10.2025
Проф. Кантарджиев: Започва като инфекция на гърлото. Ако не вземе...
20:29 / 05.10.2025
Затварят напълно достъпа до Елените
19:00 / 05.10.2025
Шофьорът от фаталното състезание във Варна е дал положителен поле...
17:38 / 05.10.2025
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
16:34 / 05.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
08:51 / 05.10.2025
Честито, Ивайло Захариев!
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
15:15 / 03.10.2025
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия мобилен оператор в България
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия мобилен оператор в България
21:34 / 04.10.2025
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
16:51 / 03.10.2025
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
09:46 / 03.10.2025
Млад велосипедист е загиналият на жп прелез в Пловдив
Млад велосипедист е загиналият на жп прелез в Пловдив
17:14 / 03.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
Бури и градушки 2025 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: