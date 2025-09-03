ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Българско кисело мляко завладява Китай, туристи търсят автентичния вкус в Родопите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:40Коментари (0)622
©
Всяка година стотици китайски туристи се стичат в българското планинско село Момчиловци за фестивал, посветен на местното кисело мляко, което е прочуто със своите здравословни ползи и се е превърнало в хит сред потребителите в Китай, предава световната агенция "Ройтерс".

Китайските гости се смесват с местните жители в селото в Родопите, което е близо до гръцката граница. На сцена на площада певци и гайдарджии в традиционни шевици изпълняват народни песни под късното лятно слънце.

Производители на кисело мляко и сирене от региона предлагат мостри и продукти за продажба.

"Българското кисело мляко е много популярно в Китай ... затова искаме да опитаме чистото кисело мляко тук,“ казва Ге Лин, 37-годишна туристка от Китай.

Китайски туристи посещават Момчиловци от 2009 г., когато китайска млечна компания за първи път внася бактериите, открити в местното кисело мляко. Продуктът на компанията, продаван под марката Mosilian, днес се намира в повечето китайски супермаркети.

В началото на XX век българският микробиолог Стамен Григоров и руският зоолог Иля Мечников откриват, че консумацията на кисело мляко помага на българските селяни да живеят по-дълго.

Българското кисело мляко съдържа Lactobacillus bulgaricus и други уникални за региона бактерии, които засилват здравето, имунитета и дълголетието, обяснява проф. д-р Пенка Петрова, директор на Института по микробиология към Българската академия на науките.

"Българското кисело мляко може да е първият пробиотик в света и е използвано за лечение на различни заболявания. Всеки бактериален щам, изолиран от домашно кисело мляко, има различни свойства,“ казва тя.

Редица скорошни научни изследвания установяват, че ферментиралите млечни продукти от България имат благоприятни здравословни свойства.

Димитър Данчев, 37-годишен животновъд от четвърто поколение в региона, разказва, че местното кисело мляко се прави както от краве, така и от овче мляко, а свойствата му се променят според сезона.

"През пролетта, когато животните пасат свежа трева, киселото мляко има специфични характеристики, ... докато през есента, когато тревата е по-суха, млякото е по-гъсто.“

Митра Парева, 95-годишна, казва, че киселото мляко е част от ежедневната ѝ диета през целия ѝ живот.

"Киселото мляко ми се отразява добре. Първите храни на моята трапеза са хляб и кисело мляко,“ споделя тя.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Експерт: Средно носим една дреха 7-8 пъти и вече става ненужна. Б...
10:52 / 03.09.2025
Производител: Да отглеждаш царевица е самоубийство
09:53 / 03.09.2025
Бойко Борисов: Когато искаш да свалиш едно правителство, трябва д...
10:26 / 03.09.2025
При изчислението на минималната работна заплата изцяло грешно сме...
09:05 / 03.09.2025
Спестяванията в банката губят стойност, експерти предлагат нова п...
08:51 / 03.09.2025
Експерт: Хлебарките се пренасят доста лесно с багаж, но не оцеляв...
08:40 / 03.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
14:12 / 01.09.2025
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
12:10 / 01.09.2025
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
11:32 / 01.09.2025
Стотици училища и детски градини затварят врати в Гърция
Стотици училища и детски градини затварят врати в Гърция
17:31 / 01.09.2025
Донка Байкова: Оцелявали сме, защото сме яли боб с хляб
Донка Байкова: Оцелявали сме, защото сме яли боб с хляб
12:19 / 01.09.2025
Филип Буков залюби атрактивна пловдивчанка
Филип Буков залюби атрактивна пловдивчанка
10:28 / 01.09.2025
Гурбетчии започнаха да продават апартаментите тук заради кредити там
Гурбетчии започнаха да продават апартаментите тук заради кредити там
15:28 / 01.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
Водна криза
Първа лига сезон 2025/26
Трамвай дерайлира в София, помете седем коли и разруши подлез
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: