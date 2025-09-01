Българските програмисти искат 30 дни годишен отпуск

© Сравненията с други държави от ЕС показват, че на места дните годишен отпуск са 25 като минимум и българските IT специалисти се стремят да се доближат до европейските практики за баланс между работа и личен живот. Това показва проучване в сектора, коментира пред Bloomberg tv Димитър Серафимов, търговски директор на DEV.bg.



"Проучването ни показва, че голямата част от искат именно един такъв диапазон между 25 и 30 дни годишен отпуск, което можем да кажем, че е нормално на базата на работното натоварване и нивата на стрес, които има в сектора."



Около 46% от компаниите в сектора на българския пазар предлагат стандартните 20 дни отпуск, около 32% предлагат в диапазона 21-25, а около 17% предлагат около 25-30 дни, каза Серафимов.



Има възприятие, че в IT сектора няма толкова стрес, но това далече не е така, смята Серафимов. Работещите трябва постоянно да се преквалифицират и учат нови неща, да могат да носят увеличаваща се отговорност с разпространението на дигитализацията във все повече сфери, и не на последно място да се справят с кратки срокове на изпълнение на проекти



"Хората го осъзнават, виждат го и на преден план излизат тематики като ментално здраве, допълнителна достатъчна почивка, баланс между работа и свободно време."



Пълноценната почивка е фактор, който носи резултати в дългосрочен план и компаниите започват да гледат в тази посока и това ще има все повече важност, каза Серафимов.



Важно е компаниите да имат разбирането и механизмите, за да могат да представят на своите служители така желания от тях баланс между работа и свободно време - повече дни отпуск, гъвкаво работно време и други.



В коментар за пазара на труда в IT сектора новините за вълните от съкращения в САЩ се проявяват и в България като тревога за сигурността на работното място, каза Серафимов.



Най-важният фактор при намирането на нова работа в сектора остава работната заплата; на второ място идва балансът между работа и личен живот, каза Серафимов и добави, че по света този баланс дори е изместил работната заплата като важност.



"На трето място е възможността за кариерно развитие. Тоест хората търсят не само висока заплата и спокойствие на работното място, но и възможност да се развиват като професионалисти."