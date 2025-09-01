ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Българските програмисти искат 30 дни годишен отпуск
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:03Коментари (0)237
©
Сравненията с други държави от ЕС показват, че на места дните годишен отпуск са 25 като минимум и българските IT специалисти се стремят да се доближат до европейските практики за баланс между работа и личен живот. Това показва проучване в сектора, коментира пред Bloomberg tv Димитър Серафимов, търговски директор на DEV.bg. 

"Проучването ни показва, че голямата част от искат именно един такъв диапазон между 25 и 30 дни годишен отпуск, което можем да кажем, че е нормално на базата на работното натоварване и  нивата на стрес, които има в сектора." 

Около 46% от компаниите в сектора на българския пазар предлагат стандартните 20 дни отпуск, около 32% предлагат в диапазона 21-25, а около 17% предлагат около 25-30 дни, каза Серафимов.

Има възприятие, че в IT сектора няма толкова стрес, но това далече не е така, смята Серафимов. Работещите трябва постоянно да се преквалифицират и учат нови неща, да могат да носят увеличаваща се отговорност с разпространението на дигитализацията във все повече сфери, и не на последно място да се справят с кратки срокове на изпълнение на проекти

"Хората го осъзнават, виждат го и на преден план излизат тематики като ментално здраве, допълнителна достатъчна почивка, баланс между работа и свободно време."

Пълноценната почивка е фактор, който носи резултати в дългосрочен план и компаниите започват да гледат в тази посока и това ще има все повече важност, каза Серафимов.

Важно е компаниите да имат разбирането и механизмите, за да могат да представят на своите служители така желания от тях баланс между работа и свободно време - повече дни отпуск, гъвкаво работно време и други.

В коментар за пазара на труда в IT сектора новините за вълните от съкращения в САЩ се проявяват и в България като тревога за сигурността на работното място, каза Серафимов.

Най-важният фактор при намирането на нова работа в сектора остава работната заплата; на второ място идва балансът между работа и личен живот, каза Серафимов и добави, че по света този баланс дори е изместил работната заплата като важност.

"На трето място е възможността за кариерно развитие. Тоест хората търсят не само висока заплата и спокойствие на работното място, но и възможност да се развиват като професионалисти."







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Пуснаха гараж за продажба, който струва колкото малък апартамент
11:18 / 01.09.2025
Производител: Задължително ще трябва да вдигнем още цените
10:53 / 01.09.2025
Бизнесмен: Заради ниски цени Китай и Турция изместват българските...
10:44 / 01.09.2025
Фишовете за заплатите от 1 януари 2026 година няма да съдържат су...
10:20 / 01.09.2025
Повече българи са напуснали Германия, отколкото са мигрирали там
09:34 / 01.09.2025
Експерти след визитата на Фон дер Лайен: Това е признание за Бълг...
09:39 / 01.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Честито на Виктория Петрова!
Честито на Виктория Петрова!
09:17 / 30.08.2025
Българка от Англия: Цените са по-ниски! Няма сравнение! Тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
Българка от Англия: Цените са по-ниски! Няма сравнение! Тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
08:43 / 30.08.2025
Иван Христов призна за условната си присъда
Иван Христов призна за условната си присъда
16:26 / 30.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
След 7 г. пауза тя се завръща
08:37 / 30.08.2025
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание
10:02 / 30.08.2025
Първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: По-студени дни и по-чести снеговалежи
Първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: По-студени дни и по-чести снеговалежи
21:00 / 31.08.2025
Животът най-накрая започва да се подобрява за 3 зодии след 30 август 2025 г.
Животът най-накрая започва да се подобрява за 3 зодии след 30 август 2025 г.
08:44 / 30.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
БК Локомотив Пловдив
Колективната отбрана на Европа
Предаване "Цветовете на Пловдив"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: