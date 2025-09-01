ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Българските програмисти искат 30 дни годишен отпуск
"Проучването ни показва, че голямата част от искат именно един такъв диапазон между 25 и 30 дни годишен отпуск, което можем да кажем, че е нормално на базата на работното натоварване и нивата на стрес, които има в сектора."
Около 46% от компаниите в сектора на българския пазар предлагат стандартните 20 дни отпуск, около 32% предлагат в диапазона 21-25, а около 17% предлагат около 25-30 дни, каза Серафимов.
Има възприятие, че в IT сектора няма толкова стрес, но това далече не е така, смята Серафимов. Работещите трябва постоянно да се преквалифицират и учат нови неща, да могат да носят увеличаваща се отговорност с разпространението на дигитализацията във все повече сфери, и не на последно място да се справят с кратки срокове на изпълнение на проекти
"Хората го осъзнават, виждат го и на преден план излизат тематики като ментално здраве, допълнителна достатъчна почивка, баланс между работа и свободно време."
Пълноценната почивка е фактор, който носи резултати в дългосрочен план и компаниите започват да гледат в тази посока и това ще има все повече важност, каза Серафимов.
Важно е компаниите да имат разбирането и механизмите, за да могат да представят на своите служители така желания от тях баланс между работа и свободно време - повече дни отпуск, гъвкаво работно време и други.
В коментар за пазара на труда в IT сектора новините за вълните от съкращения в САЩ се проявяват и в България като тревога за сигурността на работното място, каза Серафимов.
Най-важният фактор при намирането на нова работа в сектора остава работната заплата; на второ място идва балансът между работа и личен живот, каза Серафимов и добави, че по света този баланс дори е изместил работната заплата като важност.
"На трето място е възможността за кариерно развитие. Тоест хората търсят не само висока заплата и спокойствие на работното място, но и възможност да се развиват като професионалисти."
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пуснаха гараж за продажба, който струва колкото малък апартамент
11:18 / 01.09.2025
Производител: Задължително ще трябва да вдигнем още цените
10:53 / 01.09.2025
Бизнесмен: Заради ниски цени Китай и Турция изместват българските...
10:44 / 01.09.2025
Фишовете за заплатите от 1 януари 2026 година няма да съдържат су...
10:20 / 01.09.2025
Повече българи са напуснали Германия, отколкото са мигрирали там
09:34 / 01.09.2025
Експерти след визитата на Фон дер Лайен: Това е признание за Бълг...
09:39 / 01.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктория Петрова!
09:17 / 30.08.2025
Иван Христов призна за условната си присъда
16:26 / 30.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
08:37 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS