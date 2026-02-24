ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Български роман e номиниран за "Букър"
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 22:45 / 24.02.2026Коментари (0)279
©
Романът "Тя, която остава“ от Рене Карабаш, преведен на английски от Изидора Ейнджъл, е включен в дългия списък на Международната награда "Букър“ за 2026 г. Това е вторият български роман през последните три години, отличен с подобна чест, след "Времеубежище“ на Георги Господинов, който спечели наградата през 2023 г. в превод на Анджела Родел.

"Развълнувани сме от новината за включването на романа "Тя, която остава“ в дългия списък на Международната награда "Букър“. Изказваме искрената си благодарност към изключително талантливата Рене Карабаш (Ирена Христова Иванова), нейните преводачи, читатели и издатели по света, както и към българския ѝ издател ИК "Жанет 45“. Особени благодарности отправяме към Peirene Press и Sandorf Passage – издателите на романа във Великобритания и САЩ, които положиха огромни усилия английското издание да достигне до възможно най-широка читателска аудитория“, заявяват от Литературна агенция "София“.

Ирена Христова Иванова споделя: "Мили хора, не съм на себе си заради новината, че английският превод на романа ми "Остайница“ е попаднал в дългия списък на най-влиятелната награда в света за преводна литература. Не мога да ви опиша колко се чувствам щастлива и колко отдавна не съм плакала от радост.“

Романът вече е преведен на арабски, босненски, френски, гръцки, италиански, македонски, полски и шведски, а в процес на подготовка са издания на албански, бразилски португалски, немски, унгарски, сръбски, испански и турски.

"Sofia Literary Agency е изключително горда, че успехът на дебютния роман на Карабаш дава по-голяма видимост на българската литература, насърчава преводите от по-малко популярни езици и вдъхновява независими издатели да работят с неоткрити гласове“, отбелязват от агенцията.

Романът "Тя, която остава“ се чете като мрачна приказка от време, когато животът се е живял по-близо до ръба. Смел и визионерски, романът разгръща свят на кръвни вражди и клетвени девици – жени, приети в обществото като мъже – в съновиден разказ, който изгаря страниците с трескава неотложност. Преводът на Изидора Ейнджъл блестящо улавя хипнотичния език на оригинала, коментира Катрина Додсън, член на журито на Gulf Coast Prize in Translation, 2023.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Министър Игнатов относно отнемането на лиценза на училището, заме...
22:17 / 24.02.2026
Нова трагедия за семейството на Спас, загинал в катастрофа в Плов...
21:37 / 24.02.2026
Нов тип клиенти пренареждат правилата на имотния пазар
20:26 / 24.02.2026
Прокуратурата разпореди проверка на вътрешния министър Дечев за с...
19:15 / 24.02.2026
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на...
19:11 / 24.02.2026
Слави Трифонов за ПП-ДБ: Никой друг не си е позволявал да бъде то...
19:13 / 24.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
08:54 / 24.02.2026
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
11:28 / 23.02.2026
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
11:36 / 23.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Охранители с черни тениски Security налагали с юмруци и ритници посетители в бар в Пловдив
Охранители с черни тениски Security налагали с юмруци и ритници посетители в бар в Пловдив
21:20 / 23.02.2026
Едно условие е от решаващо значение за купуването на жилище
Едно условие е от решаващо значение за купуването на жилище
14:14 / 23.02.2026
Жени Калканджиева скърби: Стана внезапно, не си празнувах рождения ден
Жени Калканджиева скърби: Стана внезапно, не си празнувах рождения ден
08:25 / 23.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Три трупа са открити в хижа
Тежък сблъсък на най-натоварения булевард в Пловдив
Скок на цените на тока
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: