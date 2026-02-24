Български роман e номиниран за "Букър"

© Романът "Тя, която остава“ от Рене Карабаш, преведен на английски от Изидора Ейнджъл, е включен в дългия списък на Международната награда "Букър“ за 2026 г. Това е вторият български роман през последните три години, отличен с подобна чест, след "Времеубежище“ на Георги Господинов, който спечели наградата през 2023 г. в превод на Анджела Родел.



"Развълнувани сме от новината за включването на романа "Тя, която остава“ в дългия списък на Международната награда "Букър“. Изказваме искрената си благодарност към изключително талантливата Рене Карабаш (Ирена Христова Иванова), нейните преводачи, читатели и издатели по света, както и към българския ѝ издател ИК "Жанет 45“. Особени благодарности отправяме към Peirene Press и Sandorf Passage – издателите на романа във Великобритания и САЩ, които положиха огромни усилия английското издание да достигне до възможно най-широка читателска аудитория“, заявяват от Литературна агенция "София“.



Ирена Христова Иванова споделя: "Мили хора, не съм на себе си заради новината, че английският превод на романа ми "Остайница“ е попаднал в дългия списък на най-влиятелната награда в света за преводна литература. Не мога да ви опиша колко се чувствам щастлива и колко отдавна не съм плакала от радост.“



Романът вече е преведен на арабски, босненски, френски, гръцки, италиански, македонски, полски и шведски, а в процес на подготовка са издания на албански, бразилски португалски, немски, унгарски, сръбски, испански и турски.



"Sofia Literary Agency е изключително горда, че успехът на дебютния роман на Карабаш дава по-голяма видимост на българската литература, насърчава преводите от по-малко популярни езици и вдъхновява независими издатели да работят с неоткрити гласове“, отбелязват от агенцията.



Романът "Тя, която остава“ се чете като мрачна приказка от време, когато животът се е живял по-близо до ръба. Смел и визионерски, романът разгръща свят на кръвни вражди и клетвени девици – жени, приети в обществото като мъже – в съновиден разказ, който изгаря страниците с трескава неотложност. Преводът на Изидора Ейнджъл блестящо улавя хипнотичния език на оригинала, коментира Катрина Додсън, член на журито на Gulf Coast Prize in Translation, 2023.