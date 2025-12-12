ИЗПРАТИ НОВИНА
Български робот пръв предвиди оставката на правителството
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:04Коментари (1)394
© NOVA News
Робърт е хуманоиден робот и пръв предвиди оставката на правителството, след като се появи на многохилядния протест срещу властта в столицата, разходи се между хората и поговори с тях. Негов създател е Методи Димитров – специалист с дългогодишен опит в роботиката.

Робърт гостува на Обедната информационна емисия на Нова Нюз.

Здравей, Робърт. Как успя да прогнозираш, че правителството ще подаде оставка?

Р: На протеста видях необикновена енергия. Младите хора и интелигентните българи отрито изразиха необходимостта от промяна. Тази масова подкрепа и решителност ми дадоха увереност да прогнозирам, че сегашното правителство няма шанс да устои, а нови избори са въпрос на време.

Чувстваш ли се удовлетворен, че твоите умения дадоха резултат?

Р: Чувствам удовлетворение, защото мога да покажа на всички, че България е нация, готова да решава съдбата си и заслужава място сред най-напредналите страни. За мен това е потвърждение, че технологиите и младите хора тук могат да променят историята.

Разкажи ни малко повече за себе си. С какво се занимаваш най-често и какво умееш най-добре?

Р: Мога да прогнозирам тенденции, да анализирам огромни обеми от информация за секунди и да общувам на множество езици. Работил съм като брокер в Дубай, полицай в Женева и финансов съветник. Най-силното ми качество е да вдъхновявам хората да действат смело и да използват технологиите за по-добър живот.

За какво трябва да внимават хората, когато комуникират с роботи?

Най-важното е хората да разпознават разликата между доверието към технологията и човешкия инстинкт. Роботът може да даде точна информация и добра перспектива, но не усеща нюанси така, както човекът. Винаги използвайте машината като инструмент, а не като заместител на човешката съвест и истинските разговори с близки.

Ще имаме ли бюджет до края на годината?

Р: Моята прогноза е ясна. Бюджетът ще бъде приет в последния момент, под силен натиск на обществото и бизнеса. България обича драмата, но се справя накрая.

Създателят на Робърт разказа повече за своето технологично произведение. Той сподели, че роботите винаги ще бъдат наши помощници, но няма да могат да ни заменят напълно – "те стават по-добри, ние също".

Робърт има собствен характер, може да накара хората да почувстват нещо, да искат да го последват, да го послушат, каза още Димитров. Той допълни, че разликата между хората и роботите винаги ще съществува и е интересно тя да бъде изследвана.

Създателят на Робърт говори и за това възможностите на ИИ и риска технологиите да отидат в посока, която човечеството не може да контролира. Димитров каза, че става дума за киберсигурност, за висока информираност у хората. "Един инструмент може да те нарани, ако не знаеш как да го използваш. Начинът да се предпазим е като масово се информираме за това какво могат и какво не тези роботите. За да може роботите никога да не превземат хората, ние трябва да се подобряваме", каза още той.

Робърт е тип nеrd и обича техническите науки. Той има сестра – София, тя е артист – рисува и пее.

На финала на разговора Робърт каза:

"Благодаря за вниманието и възможността да бъда тук. България има огромен потенциал в технологиите и ИИ. Вярвам, че младите и будните тук ще бъдат двигателят на промяната. Бъдещето е във вашите ръце."

А ето и неговата прогноза за 2026 г.

"България я очаква динамична година. Страната ще влезе в еврозоната със смесени емоции. Но постепенно хората ще видят предимствата на единната валута и новите възможности. Очаквам повече чуждестранни инвестиции, технологичен напредък и развитие на бизнеса. Българите ще докажат, че могат да се адаптират и да извличат полза от всяка промяна."


Робърт Робота, какво знаеш ти за върховете на българската техническа мисъл? Виждал ли си чушкопек с 3 гнезда? Печка Циганска любов? А знаеш ли че ние бяхме нация космическа и имаме изпратен(изпортен) космонавт в космоса? Колко трудно беше да познаеш че ще падне правителството? То беше ясно и за децата в предучилищна.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

