Българска следа в грандиозна измама, мафия източва социални помощи в Германия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:49Коментари (0)0
Социална измама в големи мащаби: престъпни банди примамват хора от Източна Европа с фалшиви обещания за работа в Германия. Подадените заявления за социална помощ Bürgergeld текат към тъмни канали. Bürgergeld е основната социална помощ в Германия за хора с ниски или никакви доходи.

Престъпниците живеят в лукс, обогатяват се за сметка на обществото и безмилостно използват търсещи работа хора, предимно от България и Румъния.

Схемата работи така: измамниците довеждат хора от Източна Европа в Германия, дават им фалшиви трудови договори с особено ниски заплати. След това засегнатите подават заявление за посочената социална помощ, за да се "допълни“ уж заплатата. Но тези пари те са принудени да предават в голямата си част обратно на бандите, пише немското издание ARD.

Възможно е това благодарение на евтино жилище, най-вече в градове с много нискокачествеми имоти. Хазяи и работодатели често са едни и същи или тясно свързани. Тъй като такива условия няма навсякъде, схемата не се наблюдава в цялата страна, съобщават от Федералното министерство на труда. Особено засегнати са градове в Рурската област, като Дуисбург или Гелзенкирхен. Там редовно се провеждат акции и арести.

"Мисля, че тук съвпадат много фактори“, казва кметът на Дуисбург, Зьорен Линк (SPD). "От една страна вече има съществуващи общности, така че пристигането е сравнително лесно. Има много евтино жилище в сравнение с други градове. Може да има и други причини, но според мен това са основните, които ми се изтъкват отново и отново.“

По данни на бюрата по труда има най-различни форми на измама: работодатели, които изобщо не съществуват, фалшив брой работни часове, работа на черно. Това е възможно и заради свободното движение на работници в ЕС, което от 2014 г. важи и за България и Румъния. Който работи и живее в държава-членка на ЕС, има право да получава социални помощи там.

Нови данни на федералното правителство показват ръст: през миналата година са регистрирани 421 подозрителни случая на организирана злоупотреба със социални помощи – година по-рано те са били 229. До май тази година вече има 225 случая.

"Тези данни обаче не отразяват реалната ситуация, защото, от една страна, не всички случаи и сигнали се регистрират, а от друга – по естеството на нещата трябва да се изхожда от висока степен на скрита престъпност“, казва говорител на Федералното министерство на труда.

В Гелзенкирхен картината е подобна на тази в Дуисбург. Хората се настаняват в рушащи се жилища, подават заявление за Bürgergeld и после трябва да предават парите. Градът се бори с това чрез полицейски акции.

"Свободното движение на работници означава: някой идва тук, първо работи, и ако по нещастно стечение на обстоятелствата изгуби работата си, тогава, разбира се, трябва да получи социални помощи. Но да дойдеш директно тук, почти да не работиш и да имаш на разположение хиляди евро за семейството – това води до социалнополитическа дискусия, която не е в полза на никого“, казва кметицата на Гелзенкирхен Карин Велге (SPD).

Повече от половината бюджет на Гелзенкирхен отива за социални помощи. Измамите тежат там двойно. Социалният министър от SPD, Бärbel Bas, говори за "мафиотски структури“, които трябва да бъдат разбити.

Според Федералното министерство на труда бюрата по труда вече прилагат многобройни мерки за разкриване и предотвратяване на организирани измами: проверка на документите за несъответствия, проверки на самоличността, използване на външни инспектори, както и анализ на сигнали от трети лица и анонимни доноси.

Новото федерално правителство си е поставило за цел да подобри обмена на данни между институциите. Но за това първо трябва министерствата да се разберат помежду си.

Така например Министерството на вътрешните работи е отговорно за дигитализацията на миграционната администрация, за да се подобри обменът на данни между службите за чужденци и социалните служби. Министерството на финансите отговаря за модернизирането на дигитализацията в борбата срещу работата на черно.

"Законопроектът за това трябва да бъде приет от кабинета още тази есен. Конкретната му форма обаче предстои“, заяви говорителката.

Кметът на Дуисбург Линк очаква бързо подобрение в борбата срещу социалните измамници: "Очаквам също така, в интерес на честните данъкоплатци, че тук ще се гледа внимателно и ще се действа.“ Държавата най-накрая трябва да "покаже зъби“.







