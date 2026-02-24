ЗАРЕЖДАНЕ...
|Българката, която създаде бизнес и го продаде за 80 млн. долара: Климатичната криза създава нови индустрии
Plan A стартира в момент, когато въглеродният отпечатък и ESG стандартите все още не са централен приоритет за масовия бизнес. Темата за устойчивостта съществува, но рядко е интегрирана в стратегическите и финансовите решения на компаниите.
В рамките на няколко години компанията успява да се позиционира като стратегически партньор в управлението на устойчивостта, работейки с големи международни организации. Фокусът не е просто върху измерване на въглеродни емисии, а върху трансформиране на устойчивостта в управляем, измерим и финансово релевантен процес.
"Сделката за 80 милиона долара не беше въпрос само на цена. Получихме и по-високи оферти, но избрахме партньор, който ни позволи да запазим бранда, продукта и екипа. За мен беше важно Plan A да продължи да съществува със същата мисия. Парите са резултат, но визията е посоката. Това беше стратегическо, а не емоционално решение“, казва Йорданова в подкаста на Businessnovinite.bg.
Продажбата не е еднократно събитие, а продължителен процес. В рамките на 12 месеца са проведени разговори с над 100 компании от различни континенти - всяка със собствена стратегия, мотивация и визия за бъдещето на ESG сектора.
Някои потенциални купувачи виждат стойност в мисията и технологичната експертиза на Plan A. Други са мотивирани от бързо навлизане в ESG пазара или от стратегическо позициониране пред инвеститори и регулатори. Всеки разговор означава нов анализ, нова презентация и ново ниво на due diligence.
"Видяхме всичко - от хора, които дълбоко вярват в мисията, до такива, които просто искаха името си в списъка. Това е изключително изтощителен процес. Не можеш да го преминеш сам. Трябва силен екип и ясна вътрешна посока“, допълва тя.
Сред възможните сценарии е Plan A да се превърне в отдел в голяма корпорация или да бъде използвана предимно като бранд. Подобен ход би означавал загуба на идентичност. Вместо това е избран партньор, който позволява растеж в мащаб при запазване на стратегическата автономия.
След финализирането на сделката Plan A става част от Diginex – публична компания, листната на Nasdaq, която развива устойчиви финансови и ESG решения в глобален мащаб.
Интеграцията не означава край на мисията, а разширяване на възможностите: достъп до нови пазари, ресурси, експертиза и по-широка клиентска база. Днес Любомила Йорданова е главен изпълнителен директор на Diginex и управлява организация с присъствие в Азия, Европа, Близкия изток и САЩ.
"Компаниите разбират, че могат да бъдат едновременно печеливши и устойчиви. Когато покажеш, че зеленото носи доходност, скептиците замлъкват. Това промени целия разговор“, подчертава тя.
Според Йорданова голямата трансформация през последните години е, че устойчивостта вече не е морална позиция или маркетингов етикет. Тя се превръща в част от капиталовата стратегия на компаниите.
Регулаторната рамка в Европа и по света се затяга. Инвеститорите изискват прозрачност, а финансовите институции поставят ESG показателите в центъра на кредитните и инвестиционните си решения. В тази среда устойчивостта се превръща от "разход“ в инструмент за достъп до капитал, за управление на риска и за повишаване на конкурентоспособността.
По думите на Йорданова следващата сериозна бизнес възможност се крие в управлението на отпадъците – сектор, който предстои да премине през дълбока трансформация.
"Отпадъците са ресурс. В Европа се рециклира едва около 15%, което означава огромен неизползван потенциал. Текстил, мебели, индустриални материали – всичко това може да бъде върнато обратно в икономиката. Климатичната криза създава нови индустрии. Въпросът е кой ще ги изгради“, обяснява тя.
Тук екологията вече не е идеологическа кауза, а икономическа възможност – нови вериги на стойност, нови технологии и нови бизнес модели.
Промяната не е само корпоративна, но и лична. Като solo founder Йорданова носи пълната тежест на решенията и риска.
"Когато си solo founder, всяка грешка тежи лично върху теб. След продажбата за първи път усетих, че не нося цялата отговорност сама. Това не означава по-малко работа, а по-разпределена тежест. Имаме екип, който споделя решенията и риска. Това променя начина, по който мислиш като лидер“, казва тя.
Историята на Plan A показва, че GreenTech компания може да бъде създадена и развита успешно дори в динамична регулаторна среда и незрял пазар. Ключът е в стратегическата визия, способността да се мисли в мащаб и умението устойчивостта да бъде преведена на езика на бизнеса – като доходност, управление на риска и достъп до капитал.
В крайна сметка въпросът не е дали екологията може да увеличава печалбата. Въпросът е кои компании ще успеят първи да превърнат устойчивостта в конкурентно предимство.
