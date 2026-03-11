Да купиш къща за 1 евро и да се преместиш в малък сицилиански град звучи като романтична мечта. Но реалността често е по-сложна. Българката Кръстина Грибачева, която преди време се впусна в това приключение, споделя в социалните мрежи своите преживявания и уроци, научени по трудния начин."Да, изживявам мечтата си, но това е истинският живот“, казва тя, когато разказва за преживяванията си в социалните мрежи.Животът в чужбина наистина има своите трудности. Италианският език ѝ позволява да разказва за ежедневието си или да задава прости въпроси, но не ѝ дава възможност да изрази дълбоките си чувства или да обсъжда сложни теми. Тази езикова бариера прави изграждането на истински приятелства с местните доста трудно. Кръстина споделя, че най-близките ѝ хора в Сицилия са украинка и двойка американци, защото всички те се опитват да намерят своето място в малкия град, където всички се познават от раждането си и знаят всичко за всички.Бюрокрацията също се оказва предизвикателство. В малкия град Кръстина бързо осъзнава, че дори малка грешка може да се разбере и да създаде недоразумение, което прави изграждането на доверие с местните трудно.Въпросът за идентичността също се оказва по-сложен. Кръстина казва, че е от България, но десет години живот в Англия са оформили нейния начин на мислене. Често сравнява Сицилия с Англия, а не със България, което понякога изненадва хората около нея и налага обяснения.Ремонтът на къщата се оказва голямо предизвикателство. Макар имотът да е купен за символичната цена от 1 евро, разходите и усилията за възстановяването му са значителни. Цените в големите строителни вериги са високи, а късметът да попаднеш на местен склад, където материалите струват много по-малко, може да спести хиляди евро. Сроковете често са неопределени. Доставките и работниците се появяват неочаквано или изобщо не се появяват. Старите мебели и предмети, които първоначално изглеждат като съкровища, се оказват повече бреме, отколкото полза, и изхвърлянето им създава допълнителни трудности.Ремонтът на къща за 1 евро е по-скъп от нов апартамент в България. Кръстина обяснява, че всъщност разходите са сравними. При нов апартамент също започваш с основни ремонти - няма врати, настилки, боядисване, контакти, а електрическите точки са минимални. В Сицилия стартът е символичен - 1 евро, а ако къщата е структурно здрава, остава само да направиш довършителните ремонти. Дори стар апартамент в България, който трябва да се изтърбуши изцяло, излиза също толкова. С правилните местни майстори ремонтът тук не е по-скъп, а къщите за 1 евро могат да бъдат една от най-умните инвестиции.Кръстина отбелязва, че хората имат погрешни представи за къщите за 1 евро. Те не са на морския бряг, нямат басейни и изискват много ремонт. Но първоначалният бюджет е минимален, често по-нисък от цената на една кухня в България. Можете да намерите имоти с прекрасни гледки и в добро структурно състояние и да ги направите точно както сте мечтали, без ограниченията на апартаментите. Градчетата не са изоставени. Има училища, аптеки, ресторанти и живот. И най-важното е, че вие решавате дали имотът ще е ваканционен дом, инвестиция за бюджетен хотел или дългосрочен наем.Програмата е създадена от италианските общини, за да се възстановят историческите центрове и да се спре разрушаването на сградите. Купуваш къща за 1 евро, но се ангажираш да я ремонтираш в определен срок и да вложиш реален бюджет, който обикновено започва от около десет хиляди евро и може да достигне до сто хиляди в зависимост от състоянието и размерите на имота. Имотите са най-често в градове на разстояние от морето, а не в туристическите центрове, и всичко се прави законно и прозрачно чрез общината и нотариус. Къщата за 1 евро не е "подарък“, но е шанс да влезеш на имотния пазар в Европа с минимален стартов капитал и възможност да създадеш дом или инвестиция.Кръстина съветва, че при покупката на имот не е важно колко струва, а дали той е подходящ за начина, по който ще се използва. Дори къща за 1 евро може да се превърне в скъп проект, ако не е правилният избор. За нея споделянето на този опит е важно."Споделена мъка е половин мъка“, казва тя. Знанието за трудностите и реалистичните очаквания могат да направят голяма разлика за всеки, който мечтае да живее и ремонтира къща в чужбина.