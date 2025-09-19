ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Българка шокирана от цените на хранителните стоки в Сърбия: Същите продукти при нас са три пъти по-скъпи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:54Коментари (0)115
©
След посещение в Пирот, един българка е изумена от ниските цени на хляба и брашното в съседната страна, въпреки че България е производител на зърно.

Тя наскоро е посетила Сърбия, по-специално Пирот. След първото си посещение в супермаркет споделя, че е била шокирана от цените на основните хранителни продукти.

"Особено ме изненада фактът, че в Сърбия – страна, която не е член на ЕС – хлябът и брашното са значително по-евтини, отколкото в България“, разказва тя, цитиран от сръбската медия Blic.

В Пирот хлябът се продава за около 80 динара (1,34 лева), а килограм брашно струва 54,99 динара (около 0,92 лева). За сравнение, същите продукти в България достигат цени от 2,69 лева за брашно (169 динара) – почти три пъти по-скъпо.

"Какво се случва, бе?“ – споделя тя, като допълва, че е била изненадана и от цената на шунката: в Пирот килограм струва 695 динара (около 11,60 лева), докато в България почти 30 лева (1 768,8 динара).

"Произвеждаме и изнасяме зърно, а собственото си брашно купуваме като лукс. Произвеждаме храна, но я плащаме по цени, сякаш сме в Швейцария“, коментира още тя.

След това тя открито критикува властите в страната си: "Говорят ни за европейски стандарти, а получаваме европейски цени и африкански заплати.“

По нейните думи хлябът е основна хранителна стока и когато властта не позволява на хората да си го позволят, това вече не е политика, а "престъпление срещу собствените граждани“.

"Не бива да мълчим! Днес е брашното, утре – водата, а вдругиден ще е нашето право да живеем достойно“, завършва тя след посещението си в Пирот.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Синоптик: Есента ще е топла и суха
21:17 / 19.09.2025
Най-големият жилищен комплекс в България, който е по-голям от мно...
20:56 / 19.09.2025
Наблюдение на КНСБ: 10 от 17 стоки са по-евтини в малките магазин...
21:32 / 19.09.2025
Здравният министър: Хранително отравяне е причината за 256 заболе...
20:16 / 19.09.2025
МВФ ни посъветва да вдигаме данъци и осигуровки
20:17 / 19.09.2025
Всяко увеличение на минималната работна заплата увеличава над 40 ...
20:28 / 19.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Олег Ковачев за Бербо: Има десет пъти повече пари от цялата махала, а се пазареше за дребна сума
Олег Ковачев за Бербо: Има десет пъти повече пари от цялата махала, а се пазареше за дребна сума
19:38 / 17.09.2025
България вдигна МиГ-29, а Румъния - F-16 
България вдигна МиГ-29, а Румъния - F-16 
19:13 / 17.09.2025
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
Честито на Димитър Рачков!
Честито на Димитър Рачков!
08:02 / 18.09.2025
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
14:46 / 18.09.2025
Ергенът Алек стана баща
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Водна криза
Поскъпване на хранителните продукти
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: