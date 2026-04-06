Човещината няма етническа принадлежност, пол или цвят на кожата! Така можем да обобщим историята, която потребителка на Фейсбук разказа в социалната мрежа. Разказа си за преживяното от нея тя озаглави "Истинска история":

Много бързах да хвана влака и си забравих вкъщи портфейла. Помолих кондуктора да си платя билета, след като пристигна в Пловдив, като обясних, че на перона ще ме чакат и ще могат да ми платят билета, но тъй като влакът е с прикачване, не се съгласи.

Дойде полиция, помолих полицая да ми услужи с 3 евро, които ще му заплатя по банков път, но без успех.

Един ром на възраст, който слизаше от влака, дойде и ми даде 10 евро. Погледнах очите му: сини, чисти, като на дете. Билетът струваше 3.50 евро, другите му ги върнах, а той не искаше да ги вземе, за да съм имала пари за пътни.

Полицаите пътуваха до Пловдив, разбирам, че си вършат работата, че не са длъжни да ми помогнат, че съм виновна, но остава горчивината ...

Ромът, който ми плати билета, се казва Милко, Господ, здраве да му дава! Благодаря!