|България участва в операция на Европол, иззети са милиарди фалшиво евро
Съвместната акция е насочена към престъпни мрежи, разпространяващи фалшиви валути чрез пощенските услуги. По-голямата част от конфискуваните фалшиви валути са свързани с пратки с произход от Китай.
По време на шестмесечната оперативна фаза между юни и ноември 2025 г. властите конфискуваха 379 пакета, съдържащи фалшиви валути. Има и над 70 нови разследвания на престъпните мрежи, стоящи зад тях.
В операцията участваха власти от Австрия, България, Хърватия, Чехия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Испания, Турция, Обединеното кралство и Съединените щати.
