Количествата горива, които се съхраняват в страната, са налични, годни за употреба и държавата разполага с механизми да реагира при необходимост. Това заяви председателят на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси“ (ДАДРВЗ) Асен Асенов по време на изказване от парламентарната трибуна, предаде репортер на''При ежемесечния отчет към Европейската комисия България отчита осигуреност от 85 дни при изискване за 90 дни,“ посочи Асенов.''Към момента това означава, че се докладват общо около 1,7 млн. тона запаси, като приблизително 780 141 тона се намират на територията на страната, а около 222 220 тона се съхраняват в други държави членки на ЕС'', обясни той.По думите му извършените проверки до момента потвърждават наличието на всички количества горива, както и тяхното качество. Потвърдени са и запасите, които се съхраняват в други държави от Европейския съюз чрез структури, аналогични на българския Държавен резерв.Асен Асенов представи и конкретна информация за количествата по видове горива:-На територията на България се съхраняват 64 453 тона бензин, което осигурява около 30 дни потребление. Допълнително 11 474 тона се намират в Унгария, Словения и Румъния.-Дизеловото гориво е в размер на 525 733 тона, което покрива около 64 дни потребление. Още 42 746 тона се съхраняват в Унгария, Словения, Румъния и Гърция.-Наличните количества реактивно гориво от керосинов тип са 5395 тона, които осигуряват около 8 дни потребление и се намират изцяло на територията на страната.-Газ пропан-бутан е наличен в обем от 656 тона и също се съхранява само в България.-Котелното гориво възлиза на 54 724 тона и също се намира единствено на територията на страната.Общото количество съхраняван нефт е 356 417 тона, като 173 000 тона от него се намират в Италия и Гърция.''Ако бъде преработено цялото количество нефт, което се съхранява както в България, така и в чужбина, ще са необходими между 23 и 40 денонощия, според информация от ''Лукойл Нефтохим''. При подобна преработка получените продукти биха могли да покрият потреблението на страната за повече от 90 дни,“ посочи Асенов.Той припомни, че Държавният резерв е задължен да поддържа запаси, които осигуряват 30 дни потребление, финансирани от държавния бюджет. Допълнително т.нар. задължени лица трябва да създават и поддържат запаси за още 60 дни.Агенцията съхранява собствените си резерви изцяло на територията на страната, докато задължените лица имат право да държат до 50 процента от количествата си в други държави членки на ЕС. При необходимост първо се освобождават запаси от задължените лица, а след това се използват резервите, поддържани от ДАДРВЗ.Продажбата на тези количества се извършва на едро или директно към крайни потребители при пазарни условия, така че да не се нарушава конкуренцията и балансът на пазара.Според Асенов за забавяне на доставките на горива и петрол се приема ситуация, при която има спад от над 20 процента в доставките спрямо същия период на предходната година.Проверките на Държавния резерв до момента показват, че всички количества горива, съхранявани в страната, са налични и отговарят на необходимото качество. Потвърдени са и запасите, които се пазят в други държави членки на Европейския съюз.При необходимост от освобождаване на резервите количествата, съхранявани в България, могат да достигнат до пазара в срок между 5 и 15 работни дни. За запасите, намиращи се извън страната, този срок е между 15 и 45 дни.По думите на Асенов вече са проведени срещи с представители на браншовите организации, по време на които са уточнени редица проблеми и неуредени въпроси, така че при нужда да може да се действа без сериозни затруднения.