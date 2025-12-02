ЗАРЕЖДАНЕ...
|България подписа стратегически важен договор
Министърът на енергетиката Жечо Станков определи договора като един от двата най-важни за проекта за изграждане на новите мощности и стратегическа стъпка към неговото реализиране. "Компаниите в консорциума вече са доказали, че работят качествено, в срок и в рамките на бюджета. Техният опит и знания носят сериозен потенциал. За да надградим националния капацитет и да продължим да бъдем фактор в електропроизводството на Югоизточна Европа, както и при изграждането на подобни нови централи в Европа, е заложена възможност наши компании да бъдат част от проекта“, изтъкна той. Енергийният министър подчерта значението на съвместната работа и с оглед успешното развитие у нас на малките модулни реактори - нова технология, към която българският бизнес проявява голям интерес, а държавата създава рамката за реализиране на бъдещи проекти като допълнение към най-големия за България.
Три водещи международни компании – Laurentis Energy Partners (LEP), BWXT Canada Ltd. (BWXT) и Canadian Nuclear Partners S.A. (CNPSA) - обединява
консорциумът, който ще подпомага "АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД в осъществяването на инвеститорския контрол и проследяването на процесите, свързани с проектирането, закупуването, изграждането и пуска на новите ядрени мощности на площадката на атомната ни централа, включително и първоначалните инженерни дейности.
Стратегическа стъпка в глобалното развитие на чистата ядрена енергия – така определи подписването на договора министърът на енергетиката и мините на провинция Онтарио Стивън Лече. "Онтарио укрепва глобалното лидерство на Канада в областта на чистата, беземисионна ядрена енергия, а светът наблюдава. Това партньорство ще пренесе лидерството на Онтарио отвъд океана, за да подкрепи мащабното разширяване на ядрената енергетика в България с цел доставка на надеждна и достъпна енергия за страната, като същевременно защити нашата икономика“, посочи той.
Сключеният договор гарантира, че новите мощности ще бъдат реализирани в съответствие с всички международни и национални регулаторни стандарти, в предвидим срок и в рамките на бюджета. Консорциумът ще подкрепя "АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ като инженер-консултант, включително при първоначалните инженерни дейности, управлението на процесите по проектиране, закупуване, строителство и пускане на блоковете в експлоатация.
"Това е поредна ключова стъпка и етап в развитието на проекта за новите мощности на площадката на АЕЦ "Козлодуй“. За нас е важно, че избрахме канадския консорциум заради доказания му опит и успешно реализирани ядрени проекти. Очакваме от изпълнителя да ангажира поне 30% от дейностите на български специалисти и инженери“, отбеляза изпълнителният директор на "АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД Петьо Иванов.
Лесли МакУилямс – президент и главен изпълнителен директор на Laurentis, и Джон МакКуори – президент по търговските операции на BWXT, откроиха значението на съществения опит, който притежават компаниите и изразиха увереност, че съвместната работа ще подкрепи България по пътя ѝ към постигане на дългосрочните цели за чиста енергия и укрепване на енергийната сигурност на страната.
В рамките на двустранна среща министрите Станков и Лече подчертаха стратегическото значение на сътрудничеството между България и Канада в сфера, в която и двете държави има дългогодишен опит. Двамата споделиха виждането, че партньорството по изграждане на новите блокове на АЕЦ "Козлодуй“ създава верига на добавена стойност за българската и за канадската икономика.
общо новини по темата: 7
