ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
България може да задмине средните европейски доходи до 10-15 години
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:18Коментари (0)293
©
България може да стигне и дори да мине средните европейски доходи до 10-15 г. Това коментира Росен Иванов, председател на Управителния съвет на BESCO пред телевизия BLOOMBERG.

Над 30 млрд. лева в пенсионните фондове не се инвестират в България, защото няма достатъчна законодателна рамка. Промените в Кодекса за социално осигуряване и въвеждането на мултифондове може да увеличи участието на пенсионните фондове на капиталовия пазар и да даде достъп до алтернативни инвестиции, включително частен капитал, които да достигнат до българските перспективни компании, каза Иванов.

"Това е още един аспект затова как средства, които в този случай не трябва да ги привличаме от чужбина, да остават българската икономика.“

Ако се добавят и над 100 млрд. лева депозити на домакинствата, говорим за около 130 млрд. лева, които не се реинвестират в българската икономика, заяви Иванов.

Но това е общоевропейски проблем. За разлика от САЩ не съществуват толкова големи фондове, които да са подхранвани от пенсионната система, а средствата се пренасочват към депозити, борси или други класове активи.

"Много хора в България вече имат средства, които са вложили в депозит или в недвижими имоти. Дори малка част от тези средства да бъдат инвестирани в стартъп екосистемата би имало доста голям ефект върху това.“

Гостът заяви, че макар влизането на България в Шенген и еврозоната да са изключително положителни, те са инструменти, но никога крайна цел.

"Ако говорим за истинските стратегически цели, те са две. Първо – достигане и дори надминаване на средноевропейските доходи. Това е амбициозна, но постижима цел в хоризонт от 10-15 години. Второ – фокус и реални действия за преодоляване на бедността, социалните и регионалните неравенства.“

Според Иванов сега е моментът за фундаментална промяна във философията за икономически растеж – от инвестиции към потребление, което изисква промяна на философията на управление в държавата и промени в законодателството.

Въпреки положителните усилия като данъчни облекчения за научно-изследователска и развойна дейност, промените в Закона за насърчаване на инвестициите, визата за дигитални номади и промените в пенсионната система, все още са необходими мерки за подобряване на бизнес среда.

Събеседникът заяви, че от BESCO работят анализи за промени в Кодекса на труда и Търговския закон, които да премахнат остарели и бюрократични пречки. Мерките в Кодекса на труда ще отразяват нуждата от повече гъвкавост на пазара, особено щом "пазарът на труда е стигнал ниво на насищане“







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
ИПИ: Парламентът е на път да приеме абсурден закон за пълен контр...
17:34 / 16.01.2026
Предупреждение от НИМХ: Студ сковава страната, половин България е...
16:10 / 16.01.2026
Една от водещите банки у нас: На ден внасят по над 31 млн. лева и...
17:02 / 16.01.2026
Обвиниха Божидар Бобоков
17:02 / 16.01.2026
Почина бизнесменът Гери Ченчаджията
14:55 / 16.01.2026
Мениджър в строителна компания: Приемането на еврото мотивира хор...
14:15 / 16.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
09:37 / 14.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
20:50 / 14.01.2026
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
11:47 / 14.01.2026
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
14:50 / 14.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Почина Нико Стоянов
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Аматьорски футбол
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: