|България и Румъния ще бъдат част от "стената срещу дронове" на ЕС
Срещата по повод бъдещата "стена срещу дронове“, която бе обявена от еврокомисаря по въпросите на отбраната и космоса Андрюс Кубилюс, ще се състои в петък (26 септември) във формат на онлайн конференция.
Освен комисар Кубилюс и Европейската комисия, в нея ще участват седем държави членки, които се намират на "предната линия“: Естония, Латвия, Финландия, Литва, Полша, Румъния и България, и към този списък от седем държави мога да добавя и Украйна“, заявява Рейние.
Той добавя, че срещата е организирана в продължение на неотдавнашното посещение на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и еврокомисаря Кубилюс в държавите от източния фланг на ЕС, както и в продължение на изявлението на фон дер Лайен в речта й за състоянието на ЕС относно необходимостта от създаване на стена срещу дронове, особено след неотдавнашните нахлувания на руски дронове във въздушното пространство на Румъния и Полша.
"Държавите членки ще ръководят процеса. Ще видим какви са техните интереси, как можем да им помогнем, какви са техните възможности и нужди, и след това обсъждане ще решим следващите стъпки рамо до рамо с тези държави-членки и Украйна", отбелязва говорителят.
