ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
България е в топ 10 по производство на вино в Европа и 25-та в света
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:12Коментари (0)206
©
След спада през последните години, българската винена индустрия отбелязва съживяване на бизнеса. Към днешна дата страната ни изнася в над 50 държави по света, като все повече от пазарите са и извън Европа. Това отчитат от  Българска асоциация на производителите и износителите на вино.

По последни данни България е в топ 10 по производство на вино в Европа, а в световен мащаб страната е на 25-а позиция. Българските производители на вино са 363.

Най-висок е експортът към Западна и Централна Европа, но все повече български вина се продават и в далечни пазари като Китай и Япония.

"България изнася вино в над 50 държави по целия свят и стъпва все по-уверено на световната винена сцена. Качеството и характерът на българските вина са истинска визитна картичка на страната. Те вече се разпознават и търсят на международните пазари", заяви тази седмица министърът на  земеделието и храните д-р Георги Тахов при откриването на 9-ата Глобална конференция на Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism), която се проведе в Пловдив. 

Близки пазари, на които България изнася вино: Полша, Чехия, Италия, Швеция и

Белгия.

Далечни пазари, на които изнасяме вино: Китай, Япония, Виетнам, Южна Корея и

САЩ.

Площите с лозови насаждения в България надхвърлят 55 000 хектара, като 61% от тях са предназначени за вина със Защитено наименование за произход (ЗНП) и Защитено географско указание (ЗГУ). През 2024 година у нас са произведени над 67,2 милиона литра вино.

Развитието на българския винен туризъм

В България функционират 363 винопроизводствени обекта, като всяка година отварят врати нови изби, привличащи интереса на потребители и туристи. От тях 80 изби развиват и винен туризъм, като тенденцията е броят им да расте.

За целта хората от бранша се обединяват в създаването на Българската асоциация за винен туризъм (БАВТ), която ще обедини водещите изби и ще изгради дългосрочна стратегия за развитие на сектора.

Все повече български производители осъзнават значението на виното като част от националната ни културна идентичност и икономическо развитие, но секторът се нуждае и от държавна подкрепа.

От Министерството на земеделието и храните ще подпомогнат сектора чрез Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027, в рамките на който са предвидени близо 162,5 милиона лева за инвестиции, модернизация и устойчивост на лозаро-винарския сектор.

Колкото до развитието на винения туризъм, държавната подкрепа тук може да дойде под формата на организирането на повече фестивали, участия в международни форуми, изграждане на винени маршрути и маркетингови инициативи. Останалото е в ръцете на бизнеса.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Ще се увеличи ли плоският данък?
19:26 / 10.10.2025
Росен Желязков на оглед в Елените
16:32 / 10.10.2025
Работили в чужбина, но получават пенсия в България: Разходът за Н...
16:34 / 10.10.2025
Министър Караджов: 100% от бързите влакове вече се обслужват от н...
16:08 / 10.10.2025
Издадоха предупреждения за 9 области за 11 октомври
14:58 / 10.10.2025
Радостин Василев към ИТН: Всичко това се прави, за да се прикрие ...
14:27 / 10.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
05:10 / 09.10.2025
Кати назова тримата най-добри в чалгата в момента
Кати назова тримата най-добри в чалгата в момента
13:20 / 08.10.2025
Адвокатът на Ветко Арабаджиев: Той няма нищо общо с Елените
Адвокатът на Ветко Арабаджиев: Той няма нищо общо с Елените
14:44 / 08.10.2025
Шофьори: Пловдив е разсечен на две, под блокада сме заради жп линията
Шофьори: Пловдив е разсечен на две, под блокада сме заради жп линията
19:50 / 08.10.2025
Арести в Пловдив! Еротичен модел заработи 2 800 000 долара, други ги прибраха
Арести в Пловдив! Еротичен модел заработи 2 800 000 долара, други ги прибраха
13:41 / 09.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Арестуваха кмета на Варна
Световна черна хроника
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: