|България е в топ 10 по производство на вино в Европа и 25-та в света
По последни данни България е в топ 10 по производство на вино в Европа, а в световен мащаб страната е на 25-а позиция. Българските производители на вино са 363.
Най-висок е експортът към Западна и Централна Европа, но все повече български вина се продават и в далечни пазари като Китай и Япония.
"България изнася вино в над 50 държави по целия свят и стъпва все по-уверено на световната винена сцена. Качеството и характерът на българските вина са истинска визитна картичка на страната. Те вече се разпознават и търсят на международните пазари", заяви тази седмица министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов при откриването на 9-ата Глобална конференция на Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism), която се проведе в Пловдив.
Близки пазари, на които България изнася вино: Полша, Чехия, Италия, Швеция и
Белгия.
Далечни пазари, на които изнасяме вино: Китай, Япония, Виетнам, Южна Корея и
САЩ.
Площите с лозови насаждения в България надхвърлят 55 000 хектара, като 61% от тях са предназначени за вина със Защитено наименование за произход (ЗНП) и Защитено географско указание (ЗГУ). През 2024 година у нас са произведени над 67,2 милиона литра вино.
Развитието на българския винен туризъм
В България функционират 363 винопроизводствени обекта, като всяка година отварят врати нови изби, привличащи интереса на потребители и туристи. От тях 80 изби развиват и винен туризъм, като тенденцията е броят им да расте.
За целта хората от бранша се обединяват в създаването на Българската асоциация за винен туризъм (БАВТ), която ще обедини водещите изби и ще изгради дългосрочна стратегия за развитие на сектора.
Все повече български производители осъзнават значението на виното като част от националната ни културна идентичност и икономическо развитие, но секторът се нуждае и от държавна подкрепа.
От Министерството на земеделието и храните ще подпомогнат сектора чрез Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027, в рамките на който са предвидени близо 162,5 милиона лева за инвестиции, модернизация и устойчивост на лозаро-винарския сектор.
Колкото до развитието на винения туризъм, държавната подкрепа тук може да дойде под формата на организирането на повече фестивали, участия в международни форуми, изграждане на винени маршрути и маркетингови инициативи. Останалото е в ръцете на бизнеса.
