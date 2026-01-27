България е на трето място в ЕС по растеж на регистрациите на нови автомобили

© Броят на регистрираните нови автомобили в страните от Европейския съюз през 2025 г. се е увеличил до 10 822 831 превозни средства, което представлява ръст от едва 1,8 на сто спрямо 2024 г. Въпреки това общите обеми остават значително под нивата отпреди пандемията. Това сочат най-новите данни на Европейската асоциация на автомобилостроителите (ACEA), цитирани от БТА.



България бележи значителен ръст на броя на новорегистрираните автомобили през 2025 година. В страната ни през миналата година са регистрирани 49 419 автомобила, което е ръст с 15,1 на сто спрямо 42 941 автомобила през 2024 г. Това нарежда страната ни на трето място в ЕС по растеж на регистрациите на нови автомобили през миналата година, сочат данните на организацията. Пред страната ни са само Литва (с ръст от 39,3 на сто) и Латвия (ръст от 31,4 на сто).



Делът на новите автомобили с бензинови двигатели е най-висок спрямо всички новорегистрирани коли у нас през отчетния период – 38 875, което представлява ръст от 14,4 на сто спрямо 2024 г. Следват новите автомобили с дизелови двигатели – 5313 превозни средства (спад от 8,6 на сто спрямо 2024 г.), електрическите автомобили, задвижвани изцяло от батерии (BEV) – 2420 автомобила, или ръст от 62 на сто спрямо 2024 г. По-малък е делът на новорегистрираните хибридни електрически автомобили (HEV) – 2045 коли (ръст от 103,5 на сто спрямо 2024 г.), както и на плъгин хибридните коли – 566 или ръст от 21,2 на сто за същия отчетен период.



Най-голям дал на новорегистрираните коли в ЕС през миналата година има групата на "Фолксваген“ (Volkswagen Group) – 27,6 на сто спрямо дял от 26,7 на сто през миналата година. Това отговаря на 2 988 870 продажби - с 5,5 на сто повече, отколкото през 2024 година.



Автомобилният концерн "Стелантис“ (Stellantis) е на второ място по продажби в ЕС през 2025 г. с 1 660 155 превозни средства, което представлява спад от 4,7 на сто на годишна база. Пазарният дял на "Стелантис“ намалява до 15,3 на сто през 2025 г. спрямо 16,4 на сто на годишна база.



Автомобилна група "Рено“ (Renault Group) е реализирала продажби на 1 239 693 нови автомобила през миналата година, с 5,6 на сто повече спрямо 2024 г. Това отговаря на ръст на пазарния дял до 11,5 на сто спрямо 11 на сто през 2024 г.



На този фон новите регистрации на автомобили "Тесла“ (Tesla) в ЕС се сриват с цели 37,9 на сто през 2025 г. на годишна база - до 150 504 електромобила, което отговаря на пазарен дял от 1,4 на сто през миналата година (спрямо дял от 2,3 на сто през 2024 г.)