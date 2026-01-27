ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
България е на трето място в ЕС по растеж на регистрациите на нови автомобили
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:47Коментари (0)198
©
Броят на регистрираните нови автомобили в страните от Европейския съюз през 2025 г. се е увеличил до 10 822 831 превозни средства, което представлява ръст от едва 1,8 на сто спрямо 2024 г. Въпреки това общите обеми остават значително под нивата отпреди пандемията. Това сочат най-новите данни на Европейската асоциация на автомобилостроителите (ACEA), цитирани от БТА.

България бележи значителен ръст на броя на новорегистрираните автомобили през 2025 година. В страната ни през миналата година са регистрирани 49 419 автомобила, което е ръст с 15,1 на сто спрямо 42 941 автомобила през 2024 г. Това нарежда страната ни на трето място в ЕС по растеж на регистрациите на нови автомобили през миналата година, сочат данните на организацията. Пред страната ни са само Литва (с ръст от 39,3 на сто) и Латвия (ръст от 31,4 на сто).

Делът на новите автомобили с бензинови двигатели е най-висок спрямо всички новорегистрирани коли у нас през отчетния период – 38 875, което представлява ръст от 14,4 на сто спрямо 2024 г. Следват новите автомобили с дизелови двигатели – 5313 превозни средства (спад от 8,6 на сто спрямо 2024 г.), електрическите автомобили, задвижвани изцяло от батерии (BEV) – 2420 автомобила, или ръст от 62 на сто спрямо 2024 г. По-малък е делът на новорегистрираните хибридни електрически автомобили (HEV) – 2045 коли (ръст от 103,5 на сто спрямо 2024 г.), както и на плъгин хибридните коли – 566 или ръст от 21,2 на сто за същия отчетен период.

Най-голям дал на новорегистрираните коли в ЕС през миналата година има групата на "Фолксваген“ (Volkswagen Group) – 27,6 на сто спрямо дял от 26,7 на сто през миналата година. Това отговаря на 2 988 870 продажби - с 5,5 на сто повече, отколкото през 2024 година.

Автомобилният концерн "Стелантис“ (Stellantis) е на второ място по продажби в ЕС през 2025 г. с 1 660 155 превозни средства, което представлява спад от 4,7 на сто на годишна база. Пазарният дял на "Стелантис“ намалява до 15,3 на сто през 2025 г. спрямо 16,4 на сто на годишна база.

Автомобилна група "Рено“ (Renault Group) е реализирала продажби на 1 239 693 нови автомобила през миналата година, с 5,6 на сто повече спрямо 2024 г. Това отговаря на ръст на пазарния дял до 11,5 на сто спрямо 11 на сто през 2024 г.

На този фон новите регистрации на автомобили "Тесла“ (Tesla) в ЕС се сриват с цели 37,9 на сто през 2025 г. на годишна база - до 150 504 електромобила, което отговаря на пазарен дял от 1,4 на сто през миналата година (спрямо дял от 2,3 на сто през 2024 г.)







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично...
11:46 / 27.01.2026
Минимум 12 777 евро за жени и 11 844 евро за мъже са нужни за пож...
11:29 / 27.01.2026
Частично бедствено положение: Шест села в община Ардино отново бе...
11:48 / 27.01.2026
Увериха: Има достатъчно време за всеки, на когото са му останали ...
11:57 / 27.01.2026
Хампарцумян: Ситуацията в обменните бюра е нелогична
11:05 / 27.01.2026
Катастрофа между два влака в Старозагорско
10:57 / 27.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
17:22 / 25.01.2026
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
14:52 / 26.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
17:23 / 25.01.2026
Боби Турбото пристана на Маги Халваджиян
Боби Турбото пристана на Маги Халваджиян
18:57 / 25.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Тенис от Пловдив и региона
Футбол - други
Парламентарни избори 2026 година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: