България е дъното в Европа, средното богатство е едва 48 хиляди евро

© Неравенството в богатството в Европа е очевидно. Хората в някои държави са значително по-богати от други, а средното богатство на възрастен ясно показва разделението между по-богатите и по-бедните нации. Нетното богатство, което включва финансови и реални активи минус задълженията, показва колко реално притежава всяко домакинство и колко е в състояние да използва.



Според последния Global Wealth Report 2025 на UBS и данни от Euronews, средното богатство на възрастен през 2024 г. варира значително в различните европейски държави.



На върха са Швейцария и Люксембург, където средното богатство надхвърля половин милион евро, следвани от Дания и редица северни и западноевропейски страни, където стойностите на богатството надхвърлят 300 хиляди евро.



В рамките на петте най-големи икономики Великобритания излиза като лидер по средно богатство на възрастен, докато Италия остава на дъното, следвана от Германия, Испания и Франция.



На противоположния полюс се намират предимно източноевропейски държави и Турция, където средното богатство на възрастен не надхвърля 100 хиляди евро. България е пример за страна, която остава на ниските позиции в класацията. Средното богатство на възрастен у нас е едва около 48 хиляди евро, което е значително по-ниско в сравнение с повечето държави от ЕС.



Медианното богатство също е ниско, показвайки, че голяма част от населението живее с ограничени финансови възможности, а разликата между малцинството по-богати и мнозинството обикновени граждани е осезаема. Това поставя страната в контраст с богатите финансови центрове в Западна и Северна Европа и подчертава икономическите предизвикателства, пред които България продължава да се изправя.



Докладът подчертава, че средното богатство често се влияе от малък брой изключително богати хора и може да създаде погрешно впечатление за реалното финансово положение на населението. По-точна представа дава медианното богатство, което показва стойността в средата на разпределението.



При медианното богатство класацията на страните се променя съществено. Например Германия, Швеция, Австрия и Чехия спадат с няколко позиции, докато Малта се изкачва значително. Това означава, че макар финансовите центрове като Швейцария и Люксембург да водят по средно богатство, реалното разпределение на богатството сред населението може да бъде по-различно.



Най-богатите държави са предимно в Западна и Северна Европа, докато Източна Европа остава значително по-бедна. Финансовите хъбове като Швейцария и Люксембург доминират класациите, а северните страни също се представят силно. Разликата между най-богатите и най-бедните е впечатляваща, като показва, че въпреки икономическата интеграция, социалното и финансовото неравенство в Европа остава дълбоко.