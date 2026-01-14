ЗАРЕЖДАНЕ...
|България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
Тази седмица Henley & Partners публикува своя годишен индекс за 2026 г., изготвен на база броя дестинации, до които притежателите на даден паспорт могат да пътуват без предварителна виза.
Класацията обхваща 199 паспорта и 227 дестинации, а данните се базират на информация от Международната асоциация за въздушен транспорт. Това е най-дългогодишният и авторитетен индекс в света, който всяка година очертава глобалните тенденции в мобилността.
В тазгодишното подреждане България заема 11-о място, с безвизов достъп до 178 държави – най-високата позиция за страната ни в 20-годишната история на Henley Passport Index. Само година по-рано България беше на 15-а позиция, което означава скок с четири места нагоре.
Напредъкът съвпада с пълноправното ни присъединяване към Шенген и по суша, което допълнително улесни пътуванията. За сравнение, през 2006 г. българският паспорт беше едва на 29-о място.
На върха на класацията за 2026 г. са Сингапур със 192 дестинации без виза, следван от Япония и Южна Корея със 188.
Европа доминира в топ 10 по брой държави, докато Обединените арабски емирства отчитат най-големия исторически скок – с цели 57 позиции нагоре за две десетилетия, добавяйки 149 безвизови дестинации, посочва CNN. Обединеното кралство губи позиции спрямо миналата година, а САЩ отново се връщат в челната десетка.
На този фон българският резултат ясно показва трайна тенденция на повишена международна мобилност и засилено доверие към страната ни,пишат от Блиц.
