ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Българите си купуват все повече електромобили
Пазарен лидер в електрическия сегмент продължава да е Hyundai, който има впечатляващите 380% ръст на годишна база благодарение на обновяването на гамата и лансирането на достъпни модели като Inster. Второто място е за Tesla, която обаче има 8% спад спрямо миналата година. Челната шесторка се допълва от Renault, BMW, Kia и Volkswagen. Общо шест марки (Ford, Porsche, Iyundai, Skoda, Toyota и Kia) могат да се похвалят с трицифрен ръст в продажбите спрямо 2024, макар и при някои от тях това да е постигнато от много ниска изходна база.
Големите губещи в електрическия сегмент са Opel (-21% спад, който обаче може да бъде наваксан след лансирането на електрическата Frontera), Mercedes (-39%) и Dacia (-47%, но миналогодишният резултат бе подсилен от една голяма корпоративна поръчка).
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
На тези места тол камерите работят като плашило, но без глоби
21:49 / 12.09.2025
Ново развитие по случая с 4-годишната Ева и баща й
19:56 / 12.09.2025
Трима от четиримата младежи, обвинени за побой над директора на О...
20:28 / 12.09.2025
Светофар до големи училища в Пловдив вече работи на три фази
17:39 / 12.09.2025
Кирил Петков: Последната надежда, че живеем в правова държава, бе...
21:55 / 12.09.2025
Съдът остави кмета на Варна Благомир Коцев в ареста!
16:50 / 12.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
06:55 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г.
12:12 / 11.09.2025
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
16:32 / 11.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:36 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS