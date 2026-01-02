ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Българите са сред най-песимистично настроените хора в света
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:10Коментари (0)314
© БГНЕС
Българите са сред най-песимистично настроените хора в света по отношение на 2026 година, сочи традиционното проучване на Gallup International в края на годината.

В България нетният индекс на оптимизъм за 2026 г. е -36 пункта, което е най-ниският резултат сред всички анкетирани страни. В Босна и Херцеговина той е -28, а в Австрия -26 пункта, равен с показателите на Гана и Белгия.

Разбивката сочи, че 51% от анкетираните българи са на мнение, че 2026 година ще е по-лоша, а само 15%, че ще е по-добра. От анкетата става ясно, че в предходните години нетният индекс на оптимизъм в страната ни е бил почти двойно по-добър, макар и пак негативен. Резултатът за 2026 година е най-ниският в историята на изследванията за страната ни, които датират от 2007 година.

Най-оптимистични са Кения (+67), Сирия (+61) и Саудитска Арабия (+58), като повечето от държавите с високи нива на надежда се намират в Глобалния юг. Сред малкото страни с устойчив оптимизъм и в трите измерения - бъдеще, икономика и глобална стабилност - са Саудитска Арабия, Кения, Южна Африка, Колумбия, Пакистан и Молдова.

Голяма група държави, включително САЩ, Япония и Южна Корея, остават предпазливо оптимистични, но с тревоги за икономиката и международната сигурност.

В същото време повечето европейски страни са песимисти - вкючително големите икономики Германия, Франция и Полша. Там песимизмът цари и по трите показателя.

В глобален мащаб 37% от анкетираните вярват, че 2026 г. ще бъде по-добра от 2025 г., 25% очакват влошаване, а 31% смятат, че няма да има съществена промяна.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Инфекционист: Започва остро!
10:38 / 02.01.2026
Важна информация за клиентите на Пощенска банка
10:02 / 02.01.2026
Търговците на горива: Разликата между веригите при цените е около...
10:14 / 02.01.2026
Сигнал: Спекулата с еврото започна!
10:01 / 02.01.2026
КЗП: Търговците нямат право да връщат смесено ресто – част в евро...
09:26 / 02.01.2026
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация...
09:23 / 02.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени
10:36 / 31.12.2025
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" се приемат до 50 монети в лева
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" се приемат до 50 монети в лева
16:10 / 31.12.2025
Вижте какво откриха митничари в джобовете на двете седалки в шофьорска кабина
Вижте какво откриха митничари в джобовете на двете седалки в шофьорска кабина
10:39 / 31.12.2025
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Изготвят стратегия за развитие на Летище Пловдив
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: