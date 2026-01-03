ЗАРЕЖДАНЕ...
|Българите посрещнаха първите 48 часа в еврозоната с изключително висока активност при картовите плащания и операциите на банкомати
Данните са предоставени от БОРИКА АД – технологичната компания, която осигурява националната платежна инфраструктура. Те очертават ясно изразен модел в потребителското поведение: безкасовите плащания доминират по брой транзакции, докато операциите на банкомати водят по обща стойност.
Над 86% от всички операции са безкасови плащания през ПОС терминали, което ги прави водещи по брой. За първите два дни системата е обработила над 804 хиляди плащания на ПОС на стойност над 20 млн. евро. Средната сума на една трансакция е близо 25 евро.
От друга страна, банкоматните операции – тегления и депозити – формират над 52% от общата стойност на всички трансакции. Тегленията от ATM са над 125 хиляди на брой, на обща стойност над 18 млн. евро, със средна сума от около 144 евро на операция. Депозитите на банкомати са близо 3 500 трансакции, но с внушителна обща стойност от почти 3,8 млн. евро и средна сума от около 1 100 евро на депозит.
Интензитетът на картовите операции през първите 48 часа след въвеждането на еврото е впечатляващ – средно 19 446 трансакции на час, или около 324 операции в минута. Това означава, че всяка секунда са се извършвали над пет картови операции в национален мащаб.
Според анализа данните изпращат ясен сигнал за трайна промяна в потребителските нагласи. Безкешовото плащане вече не се възприема като допълнителна услуга, а като базово очакване. При дял от над 86% на плащанията през ПОС, търговците, които не предлагат възможност за безкасово разплащане, на практика се самоизключват от най-активния поток клиенти и покупки в новата валутна среда.
От БОРИКА подчертават, че благодарение на координираната работа между компанията, банките и останалите участници във финансовия сектор, България е влязла в еврозоната с работеща, модерна и интензивно използвана платежна инфраструктура. Първите 48 часа с разплащания в евро са послужили като реален стрес тест, който системата е преминала успешно.
