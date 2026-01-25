ЗАРЕЖДАНЕ...
|Българите идват тук, за да дебнат точния момент
Първите лъчи на януарското слънце се плъзгат по възвишенията около Царевец - село, кацнало високо над Кърджали. Отправната точка към причудливите скали е на входа на селото.
Розовите пирамиди са съвсем близо до първите къщи на село Царевец и съответно шосето от Кърджали. Не става дума за преход, а кратка 5-минутна разходка. Няма как да пропуснем черния коларски път, който свива по западния склон на покритото с иглолистна растителност Ашатепе. Веднага след първите 2-3 завоя излизаме на равна площадка, заобиколена от внушителните розови великани.
Мястото е с доста особено излъчване. Ако се абстрахираме от близостта на цивилизацията, тук наистина имаме усещането, че сме на друга планета. Розовият оттенък е деликатен и разкрива целия си колорит при определена светлина.
По-интересно е обаче как са се очертали тези странни кули и улеи между тях. Пясъчниците са лесно податливи на водата, слънцето и вятъра. А ерозията е един от най-талантливите художници в природата.
Розовите пирамиди край село Царевец са сравнително слабо популярни, което прави мястото още по-привлекателно. Някои идват тук, за да дебнат точния момент за снимки, наподобяващи пейзажи от други светове. Можем и просто да се разходим, да подишаме родопския въздух и да потърсим спокойствието на планината, информира Nova.
