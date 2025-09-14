ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Българин, който стана кмет във Великобритания: Тук не се забогатява от местната власт, заплатите са символични
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:27Коментари (0)303
©
Докато в Англия се надига вълна от антиимигрантски настроения и някои сънародници се сблъскват с расистки коментари, един българин печели сърцата на британците. Той бе избран да управлява 5 английски града и 13 села в продължение на година, предава Nova.

Името му е Мариан Несторов. Роден е в Габрово преди 39 г. Още от малък се интересува от политика. Даже учи "Политология" в България, но когато завършва, решава да напусне родината. Основният мотив тогава са парите, но днес знае, че има много по-важни неща като това да ти бъде даден равен шанс и да те оценяват според способностите ти, а не откъде идваш и кого познаваш.

Докато на много места в Англия избухват антиимигрантски протести -  в област Медуей кметската власт беше поверена на българин. В продължение на година Мариан Несторов успешно ръководи област с население от 285 000 души. Наскоро мандатът му свърши и той свали служебната роба.

"Официалната червена роба и огърлицата са нещо, което е останало като традиция от преди векове, когато кметовете са били или лордове, или директно назначавани от краля. Затова днес всички кметове носят официална червена роба и огърлица. Това символизира продължението на кралската власт. Кралят носи короната, докато кметът носи огърлицата", разказва Мариан Несторов. 

За да стигне обаче до нея, Несторов извървява дълъг път. Първо работи като куриер, след това прави своя куриерска фирма и решава да се впусне в политиката. Присъединява се към Лейбъристката партия, която по това време е в опозиция. Няколко години работи усърдно като доброволец, преди да спечели подкрепа и да стане общински съветник.

"С много работа бяха спечелени тези гласове. Още две години преди изборите ние започвахме да правим кампании. Събираме се всяка седмица и ходим буквално от къща на къща. Говорим с всички хора в нашия град. Говорим за проблеми, говорим какво ние ще направим за тях. И така с много, много разговори, спечелихме тези гласове", разказва сънародникът ни. 

Казва, че не го прави за пари, а защото иска да превърне Медуей в още по-добро място за живеене.

"Във Великобритания не се забогатява от местната власт. Заплатите са символични. Като кмет получавах еквивалента на около една и половина минимална заплата. Повечето общински съветници, кметове и всички, бих казал около 99% от местната власт, имат и втора работа, защото просто ще е трудно да се издържат с парите, които получаваме като общинари".  

Несторов първо печели гласовете на съгражданите си, за да бъде общински съветник, след това и тези на колегите си общинари, за да стане кмет. "Има два вида кметове в Англия. Едните, които се избират за срок от 4 г., се броят на пръстите на едната ръка. Всички останали кметове са "граждански кметове", които се избират от общинските съвети за една година.

Те имат по-предствителни функции. Представляват общината или областта на обществени събития. Ако трябва да ги сравним с управлението на България. Един "граждански кмет" ще има същите функции, които има президентът, докато лидерът на общината е като министър-председателя", обяснява той.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Българските миди под натиск от климатичните промени
13:51 / 14.09.2025
При гонка: Шофьор без книжка се удари в сградa на полицията
13:48 / 14.09.2025
Шофьор за средната скорост: Толкова кошмарно пътуване на магистра...
12:03 / 14.09.2025
Бивш зам.-министър на отбраната: При една сериозна атака с дронов...
12:28 / 14.09.2025
Първата българска електрическа яхта вече е факт
10:52 / 14.09.2025
Въвеждат нова задължителна ваксина за децата
11:11 / 14.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Катастрофи в България
Лято 2025
Войната в Украйна
Първият учебен ден
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: