|Броят на загиналите при пожара в Швейцария достигна 47 души, най-малко 115 са тежко ранените
Гислер съобщава, че полицията вече смята, че "около 40 души са били убити и най-малко 115 са били ранени“, много от които сериозно.
Той допълва, че това е било "много емоционално“ за него, дори като полицай и изразява съболезнованията си към семействата на жертвите.
"В момента ни е известно за над 40 души, които са загубили живота си, и около 100 ранени, много от които са в много тежко състояние“, заявява Гислер.
Той добавя, че предвид факта, че това е международен ски курорт, властите смятат, че сред жертвите има граждани на други държави.
Идентифицирането на загиналите и ранените може да отнеме време“, допълва президентът на кантона Матиас Рейнард по време на пресконференцията.
Заради трагедията властите обявиха извънредно положение и забраниха полетите над Кран-Монтана.
Според италианския външен министър Антонио Таяни броят на жертвите се оценява на 47. Той добави, че е бил във връзка с швейцарските власти през целия ден.
Между 12 и 15 италианци са били хоспитализирани след пожара в Кран-Монтана, във Вале, заяви Таяни. Той добави, че същият брой все още са в неизвестност.
Таяни обяви също, че център за тежко ранени жертви на изгаряния в Нигуарда, предградие на Милано, ще приеме трима души от Швейцария.
"Не знаем дали ранените, които ще пристигнат, са италианци“, добави той, подчертавайки, че това е жест на солидарност пред лицето на тази "катастрофална трагедия“.
