Брокери: Едно обикновено жилищно удобство е на първо място за купувачите на апартаменти
След пандемията, когато домът се превърна в място за работа, почивка и социален живот, откритото пространство стана символ на комфорт и свобода.
Според водещи агенции за недвижими имоти над 70% от хората, търсещи апартамент в София, Пловдив и Варна, определят терасата като задължителна.
Сред основните причини са възможност за релакс на открито; пространство за отглеждане на растения или малка градина, допълнителна зона за хранене, работа или игра.
В морските градове като Бургас и Несебър имотите с тераса и гледка към морето поскъпват с до 20%. В столицата пък панорамните тераси са сред най-търсените екстри при ново строителство.
Младите семейства с деца са сред най-активните купувачи и имат ясни изисквания: минимум две спални, функционално разпределение, близост до училища и детски градини, затворени комплекси с охрана и зелени площи, както и енергийна ефективност. Терасата или дворът са особено важни за игра, почивка и малка домашна градина.
Тези купувачи често предпочитат ново строителство, дори ако цената е по-висока, стига имотът да предлага комфорт, сигурност и потенциал за дългосрочно обитаване.
Имотите с енергийна ефективност, умни системи за управление, соларни панели и екологични решения набират популярност. Това отговаря на европейските политики за устойчиво градско развитие и на нарастващото търсене на качествени домове.
През 2025 г. пазарът на недвижими имоти бележи преход от "жилище“ към "дом“. Терасата вече не е просто екстра – тя е необходимост, а младите семейства продължават да задават тона на пазара.
