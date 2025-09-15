Брокери: Едно обикновено жилищно удобство е на първо място за купувачите на апартаменти

© Plovdiv24.bg През 2025 г. едно на пръв поглед обикновено жилищно удобство – терасата – се издигна на първо място в списъка с приоритети на българските купувачи на имоти.



След пандемията, когато домът се превърна в място за работа, почивка и социален живот, откритото пространство стана символ на комфорт и свобода.



Според водещи агенции за недвижими имоти над 70% от хората, търсещи апартамент в София, Пловдив и Варна, определят терасата като задължителна.



Сред основните причини са възможност за релакс на открито; пространство за отглеждане на растения или малка градина, допълнителна зона за хранене, работа или игра.



В морските градове като Бургас и Несебър имотите с тераса и гледка към морето поскъпват с до 20%. В столицата пък панорамните тераси са сред най-търсените екстри при ново строителство.



Младите семейства с деца са сред най-активните купувачи и имат ясни изисквания: минимум две спални, функционално разпределение, близост до училища и детски градини, затворени комплекси с охрана и зелени площи, както и енергийна ефективност. Терасата или дворът са особено важни за игра, почивка и малка домашна градина.



Тези купувачи често предпочитат ново строителство, дори ако цената е по-висока, стига имотът да предлага комфорт, сигурност и потенциал за дългосрочно обитаване.



Имотите с енергийна ефективност, умни системи за управление, соларни панели и екологични решения набират популярност. Това отговаря на европейските политики за устойчиво градско развитие и на нарастващото търсене на качествени домове.



През 2025 г. пазарът на недвижими имоти бележи преход от "жилище“ към "дом“. Терасата вече не е просто екстра – тя е необходимост, а младите семейства продължават да задават тона на пазара.