ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Брокер: За да се намери качествен имот с добро изложение и разпределение, е необходимо да се купи "на зелено"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:17Коментари (0)117
©
Покупките на жилища "на зелено“ станаха все по-популярни в последните години. Хората търсят ново строителство с добро разпределение и удобно разположение, но за съжаление десетки вече са се оказали в ситуация, в която плащат за бъдещ апартамент, а договорите им внезапно се прекратяват. Прокуратурата вече разследва няколко такива случая, което показва, че рисковете не са само теоретични.

Експертите предупреждават, че рискът винаги съществува, но може да се минимизира. Александър Бочев, председател на Националното сдружение на недвижими имоти, пред телевизия Bulgaria On Air съветва хората да не се опитват да спестят от професионалната помощ. Мнозина се опитват да избегнат комисионата за брокер, но в крайна сметка това може да им коства много повече, ако сделката се обърка.

Договорът е ключов момент – той трябва да е равнопоставен и да защитава и двете страни. Ако инвеститорът може да се откаже безнаказано, това е сериозен сигнал за тревога. Освен това винаги е важно да се проверява компанията-строител – предишните им проекти, репутацията им и финансовата им стабилност.

Съветите на Бочев са ясни: не се поддавайте на изкушението от по-ниска цена или обещания за бързо завършване. Купувачите трябва да имат реалистични очаквания и да отделят време за проверка. Все пак, когато човек залага всичките си спестявания или поема ипотека за 25 години, внимателната проверка не е опция, а необходимост.

Новото строителство остава силно търсено и понякога покупката "на зелено“ е единственият начин да се намери желаният имот. Но важното е да се подхожда разумно – професионалната консултация и внимателният прочит на договора са най-сигурният начин да се избегнат проблемите и да се направи покупка без неприятни изненади.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Бизнесмен: Без наличието на големите вериги няма как успешно да р...
09:47 / 05.10.2025
Търговец от най-големия пазар на открито на Балканите: Промяната ...
09:21 / 05.10.2025
Предимно слънчево време с повишение на температурите в Пловдив
08:35 / 05.10.2025
Сладкото излиза солено тази есен - до 20 лева за килограм малини
09:03 / 05.10.2025
Спасители след бедствието в "Елените": Няма нищо по-хубаво от бла...
08:53 / 05.10.2025
Празник е! Не отказвайте помощ
08:10 / 05.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Уволниха водеща на БНТ без предупреждение
Уволниха водеща на БНТ без предупреждение
10:00 / 04.10.2025
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
15:15 / 03.10.2025
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
16:51 / 03.10.2025
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия мобилен оператор в България
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия мобилен оператор в България
21:34 / 04.10.2025
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
09:46 / 03.10.2025
Млад велосипедист е загиналият на жп прелез в Пловдив
Млад велосипедист е загиналият на жп прелез в Пловдив
17:14 / 03.10.2025
Новопостроен "елитен" жилищен комплекс в Пловдив е под вода
Новопостроен "елитен" жилищен комплекс в Пловдив е под вода
09:39 / 03.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Крипто
Грипна епидемия обхвана страната
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: