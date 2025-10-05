ЗАРЕЖДАНЕ...
|Брокер: За да се намери качествен имот с добро изложение и разпределение, е необходимо да се купи "на зелено"
Експертите предупреждават, че рискът винаги съществува, но може да се минимизира. Александър Бочев, председател на Националното сдружение на недвижими имоти, пред телевизия Bulgaria On Air съветва хората да не се опитват да спестят от професионалната помощ. Мнозина се опитват да избегнат комисионата за брокер, но в крайна сметка това може да им коства много повече, ако сделката се обърка.
Договорът е ключов момент – той трябва да е равнопоставен и да защитава и двете страни. Ако инвеститорът може да се откаже безнаказано, това е сериозен сигнал за тревога. Освен това винаги е важно да се проверява компанията-строител – предишните им проекти, репутацията им и финансовата им стабилност.
Съветите на Бочев са ясни: не се поддавайте на изкушението от по-ниска цена или обещания за бързо завършване. Купувачите трябва да имат реалистични очаквания и да отделят време за проверка. Все пак, когато човек залага всичките си спестявания или поема ипотека за 25 години, внимателната проверка не е опция, а необходимост.
Новото строителство остава силно търсено и понякога покупката "на зелено“ е единственият начин да се намери желаният имот. Но важното е да се подхожда разумно – професионалната консултация и внимателният прочит на договора са най-сигурният начин да се избегнат проблемите и да се направи покупка без неприятни изненади.
