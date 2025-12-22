ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Брокер: Всеки втори инвестира в имот, който е с цел отдаване под наем
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:07Коментари (0)326
©
Рекордна година за брокерите, в която имотите поскъпнаха с над 15%. Причината е голямото търсене на апартаменти преди официалното приемане на еврото и успешното сключване на сделки.

Сред областните градове, където има сериозно увеличение, е Русе.

Николета Йотова и приятелят ѝ живеят на квартира в Русе, но искат собствен дом - да е просторен, с добра локация и на разумна цена.

"Имаме малка заделена сума, по-скоро ще сме с ипотечен кредит и предпочитаме сега да вземем нещо, понеже цените скачат доста", сподели пред БНТ Николета Йотова.

Притеснението, че имотите ще продължат да поскъпват е довело до сключването на рекорден брой сделки тази година.

"Всеки втори инвестира в имот, който е с цел отдаване под наем", коментира Розмари Митковска, брокер.

"Всички очакват жилищата да поскъпнат, бързат да купят преди празниците, но времето свърши, който е купил - купил. Ще видим, когато стане 1 януари", заяви Ивайло Василев, мениджър на агенция за недвижими имоти.

Икономисти не очакват големи сътресения след въвеждането на еврото, още повече, че лихвените проценти в България остават под средните за Европейския съюз.

"Намаляването на кредитния риск на България като държава, освобождаването на европейските източници за финансиране както за физически, така и за юридически лица, ще доведе до намаляване на нивото на лихвите по кредитите. Това от своя страна е закон икономически да провокира и нарастване на търсенето, и мотива в случая за евентуално поскъпване", каза още Петър Пенчев, доктор по икономика към катедра "Икономика и международни отношения" на Русенския университет.

Отпуснатите ипотечни кредити тази година също са рекордни и надхвърлят 10 милиарда лева.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Един от най-богатите българи от фармацевтичния бизнес днес става ...
08:56 / 22.12.2025
Чужденец: Заплатата ми стига. В България харча около 300 лева, ос...
08:53 / 22.12.2025
Начало на депутатската ваканция: Следващото пленарно заседание е ...
08:05 / 22.12.2025
Нешка Робева: Сбогом, Бояне. Сбогом, приятелю. Обещах да дойда. Н...
08:01 / 22.12.2025
Българи с прекрасни имена празнуват днес
08:04 / 22.12.2025
Облачно и мъгливо в понеделник, ще има и валежи от дъжд
07:55 / 22.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
11:06 / 20.12.2025
Трима защитници за Николай Йорданов, обвинен, че е взел над 3,2 млн. лв от касата на болница "Селена"
Трима защитници за Николай Йорданов, обвинен, че е взел над 3,2 млн. лв от касата на болница "Селена"
14:51 / 20.12.2025
ПП: Директорът на 138-о училище започва кариерата си по покана на кмет от ГЕРБ
ПП: Директорът на 138-о училище започва кариерата си по покана на кмет от ГЕРБ
18:09 / 20.12.2025
Почина легенда на БНТ
Почина легенда на БНТ
20:55 / 20.12.2025
Половинката на Деян Донков скочи заради неплатени хонорари: Аплодисментите не плащат ток
Половинката на Деян Донков скочи заради неплатени хонорари: Аплодисментите не плащат ток
09:49 / 20.12.2025
ЧСИ продава апетитно паркомясто и апартамент в Пловдив
ЧСИ продава апетитно паркомясто и апартамент в Пловдив
14:29 / 20.12.2025
Най-лесният начин за отстраняване на котлен камък от кана за топла вода
Най-лесният начин за отстраняване на котлен камък от кана за топла вода
11:27 / 20.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Цънцарова аут от bTV
Бюджет 2026
Държавата създава "Магазин за хората"
Кабинетът "Желязков" подава оставка
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: