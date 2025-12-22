ЗАРЕЖДАНЕ...
|Брокер: Всеки втори инвестира в имот, който е с цел отдаване под наем
Сред областните градове, където има сериозно увеличение, е Русе.
Николета Йотова и приятелят ѝ живеят на квартира в Русе, но искат собствен дом - да е просторен, с добра локация и на разумна цена.
"Имаме малка заделена сума, по-скоро ще сме с ипотечен кредит и предпочитаме сега да вземем нещо, понеже цените скачат доста", сподели пред БНТ Николета Йотова.
Притеснението, че имотите ще продължат да поскъпват е довело до сключването на рекорден брой сделки тази година.
"Всеки втори инвестира в имот, който е с цел отдаване под наем", коментира Розмари Митковска, брокер.
"Всички очакват жилищата да поскъпнат, бързат да купят преди празниците, но времето свърши, който е купил - купил. Ще видим, когато стане 1 януари", заяви Ивайло Василев, мениджър на агенция за недвижими имоти.
Икономисти не очакват големи сътресения след въвеждането на еврото, още повече, че лихвените проценти в България остават под средните за Европейския съюз.
"Намаляването на кредитния риск на България като държава, освобождаването на европейските източници за финансиране както за физически, така и за юридически лица, ще доведе до намаляване на нивото на лихвите по кредитите. Това от своя страна е закон икономически да провокира и нарастване на търсенето, и мотива в случая за евентуално поскъпване", каза още Петър Пенчев, доктор по икономика към катедра "Икономика и международни отношения" на Русенския университет.
Отпуснатите ипотечни кредити тази година също са рекордни и надхвърлят 10 милиарда лева.
