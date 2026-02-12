ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Брокер: Вноската по кредит може да е 1300-1400 евро. Същият апартамент може да се наеме за 650-700 евро
"Не мисля, че през 2026 г. ще има реално понижение на цените. Имотният пазар е инерционен и бавен - това не е биткойн или злато, които могат да паднат рязко. При имотите има време да се подготвиш, а реалното отражение идва със закъснение“, посочва Калайджиев.
По думите му, ако 2026 г. се окаже по-слаба като брой сделки и потребление, по-осезаема ценова корекция е по-вероятно да се прояви през 2027 г. "Официална корекция — такава имам предвид. Но вече има нещо ново: продавачите са склонни на отстъпки. Говорим за 10–15% от офертната цена — нещо, което миналата година беше немислимо“, казва той. Според него купувачите са станали по-уверени в преговорите и все по-често предлагат по-ниски цени, а продавачите проявяват повече несигурност и са готови да сключват сделки на по-ниски нива, за да не "изпуснат момента“.
Калайджиев отбелязва още, че към момента животът под наем често излиза по-изгодно от покупка с кредит. "Наемите все още са много по-евтини от кредита. Двустайният като покупка може да излезе 200-210 хиляди евро с ремонт и разходи. Ако е на 100% кредит, вноската може да е 1300-1400 евро. Същият апартамент можеш да наемеш за 650-700 евро“, обяснява той.
Според него покупката има смисъл при определени условия. "Ако имаш 30-40% самоучастие и стабилен доход - тогава покупката може да е разумна. Но трябва да можеш да си я позволиш. Не купувай само защото "ще поскъпне". Купувай, ако нуждата ти го диктува и ако вноската не ти изяжда живота“, допълва експертът.
Брокерът напомня и нещо важно за ипотеките у нас: средно се изплащат за 12–14 години. "Това, че ги теглиш за 30 години, не означава, че 30 години ще ги плащаш. Хората го правят, за да им е по-ниска вноската. Това е инструмент за ликвидност, не присъда за 30 години“, казва той.
Накрая Калайджиев подчертава, че инвестицията в имот рядко е губеща, когато е направена с подготовка и дългосрочен хоризонт. "Печалбата при инвестирането е дългосрочна. Ако не продаваш в грешния момент, трудно губиш. Проблемът е, че неподготвените влизат и после са принудени да продават спешно — тогава губят пари. А който може да държи — живее, отдава под наем и изчаква цикъла да се върне", пише businessnovinite.bg.
Коментари (2)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 40 мин.
0
Сподели какво ново....
преди 1 ч. и 45 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Мартин Карбовски: Майките не са това, което бяха
11:06 / 12.02.2026
Димо Гяуров: Това е ужасно представление, изнесено ни от едни про...
10:47 / 12.02.2026
Йотова връчи папката за съставяне на служебно правителство на Анд...
10:30 / 12.02.2026
"Възраждане" предлага създаване на публичен регистър на педофилит...
10:30 / 12.02.2026
Сериозен скандал между ПП - ДБ и ИТН беляза началото на днешния п...
10:02 / 12.02.2026
Клашъра: Сметката ми за януари е 156 евро, а за декември - 60 евр...
09:42 / 12.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив
20:57 / 10.02.2026
Катрин Тасева очаква бебе номер 2
12:27 / 10.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS