ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Брокер: Вноската по кредит може да е 1300-1400 евро. Същият апартамент може да се наеме за 650-700 евро
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:44Коментари (2)1481
© Plovdiv24.bg
Очаква ли се понижение на цените на имотите през 2026 г.? Подходящ ли е моментът за покупка сега или е по-разумно да се изчака? И какво трябва да проверяваме най-внимателно при сделка? На тези въпроси в Бизнес Видео Подкаст отговаря финансовият анализатор и брокер на недвижими имоти Димитър Калайджиев.

"Не мисля, че през 2026 г. ще има реално понижение на цените. Имотният пазар е инерционен и бавен - това не е биткойн или злато, които могат да паднат рязко. При имотите има време да се подготвиш, а реалното отражение идва със закъснение“, посочва Калайджиев.

По думите му, ако 2026 г. се окаже по-слаба като брой сделки и потребление, по-осезаема ценова корекция е по-вероятно да се прояви през 2027 г. "Официална корекция — такава имам предвид. Но вече има нещо ново: продавачите са склонни на отстъпки. Говорим за 10–15% от офертната цена — нещо, което миналата година беше немислимо“, казва той. Според него купувачите са станали по-уверени в преговорите и все по-често предлагат по-ниски цени, а продавачите проявяват повече несигурност и са готови да сключват сделки на по-ниски нива, за да не "изпуснат момента“.

Калайджиев отбелязва още, че към момента животът под наем често излиза по-изгодно от покупка с кредит. "Наемите все още са много по-евтини от кредита. Двустайният като покупка може да излезе 200-210 хиляди евро с ремонт и разходи. Ако е на 100% кредит, вноската може да е 1300-1400 евро. Същият апартамент можеш да наемеш за 650-700 евро“, обяснява той.

Според него покупката има смисъл при определени условия. "Ако имаш 30-40% самоучастие и стабилен доход - тогава покупката може да е разумна. Но трябва да можеш да си я позволиш. Не купувай само защото "ще поскъпне". Купувай, ако нуждата ти го диктува и ако вноската не ти изяжда живота“, допълва експертът.

Брокерът напомня и нещо важно за ипотеките у нас: средно се изплащат за 12–14 години. "Това, че ги теглиш за 30 години, не означава, че 30 години ще ги плащаш. Хората го правят, за да им е по-ниска вноската. Това е инструмент за ликвидност, не присъда за 30 години“, казва той.

Накрая Калайджиев подчертава, че инвестицията в имот рядко е губеща, когато е направена с подготовка и дългосрочен хоризонт. "Печалбата при инвестирането е дългосрочна. Ако не продаваш в грешния момент, трудно губиш. Проблемът е, че неподготвените влизат и после са принудени да продават спешно — тогава губят пари. А който може да държи — живее, отдава под наем и изчаква цикъла да се върне", пише businessnovinite.bg.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
прав си-тези паразити от 100 кладенеца вода ще донесат заради комисионната -аз 2 пъти съм купувал имоти и не съм ги ползвал-адвоката ми срещу нормално заплащане проверява за тежести,подготвя договора-заверка при нотариус и чао-проблеми йок
преди 1 ч. и 45 мин.
0
 
 
Ейй по-голяма и долна паплач от брокерите няма , честно.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Мартин Карбовски: Майките не са това, което бяха
11:06 / 12.02.2026
Димо Гяуров: Това е ужасно представление, изнесено ни от едни про...
10:47 / 12.02.2026
Йотова връчи папката за съставяне на служебно правителство на Анд...
10:30 / 12.02.2026
"Възраждане" предлага създаване на публичен регистър на педофилит...
10:30 / 12.02.2026
Сериозен скандал между ПП - ДБ и ИТН беляза началото на днешния п...
10:02 / 12.02.2026
Клашъра: Сметката ми за януари е 156 евро, а за декември - 60 евр...
09:42 / 12.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
12:27 / 11.02.2026
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
09:23 / 11.02.2026
Хампарцумян: В момента да купувате жилище за инвестиция не е непременно разумно
Хампарцумян: В момента да купувате жилище за инвестиция не е непременно разумно
12:41 / 10.02.2026
Адвокат: В Семейния кодекс е записано, че детето винаги живее със своите родители
Адвокат: В Семейния кодекс е записано, че детето винаги живее със своите родители
10:01 / 10.02.2026
Експерти: Ако наемът е около 500 евро, месечната вноска по кредита може да стигне и 1000 евро
Експерти: Ако наемът е около 500 евро, месечната вноска по кредита може да стигне и 1000 евро
08:55 / 10.02.2026
Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив
Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив
20:57 / 10.02.2026
Катрин Тасева очаква бебе номер 2
Катрин Тасева очаква бебе номер 2
12:27 / 10.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Природни стихии
Лека атлетика - подготовка и състезания
Три трупа са открити в хижа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: