Брокер: Хората, които нямат достатъчно самоучастие за покупка на имот, отпаднаха от пазара
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:52
©
Цените на жилищата в България продължават да растат, като най-осезаемо това се наблюдава в големите градове и най-вече в София. Средните цени на апартаментите старо строителство в предпочитаните централни райони на столицата вече достигат и надхвърлят 5000 евро на квадратен метър, съобщи експертът по недвижими имоти Явор Пейчев  по Bloomberg TV Bulgaria.

В столичните квартали "Изток“, "Лозенец“ и "Борово“ средните цени се движат съответно над 3800, над 3500 и около 2900 евро на кв. м, като ръстът при утвърдените и добре облагородени райони изпреварва този на новото строителство. По думите на Пейчев подобна тенденция се наблюдава и в други големи градове в страната, където качественото старо строителство остава дефицитно и силно търсено.

Новото строителство също бележи поскъпване и в София вече трудно се намират жилища под 2000 евро на кв. м. По-ниски цени – между 1800 и 1900 евро – се срещат основно в периферните и по-слабо развити райони на столицата, както и в някои градове извън нея. Въпреки това, над 60% от сделките в национален мащаб се реализират именно в сегмента на новото строителство, основно заради гъвкавите схеми на плащане, които улесняват купувачите при планиране на бюджета.

Според Пейчев 2025 г. може да бъде разгледана като година с три ясно различими етапа за жилищния пазар в страната. В първите месеци – до май и юни – купувачите са били изключително активни, но внимателни, като фокусът е бил върху двустайни и тристайни апартаменти. Значителна част от търсенето е идвала от инвеститори, които са разполагали със спестявания и са търсили имоти "на зелено“ с цел бъдеща препродажба.

Силно търсене е имало и при къщите в крайградските зони и населените места до 40 км от големите градове – тенденция, която не е ограничена само до София, а се наблюдава и около Пловдив, Варна и Бургас.

След новината за приемането на България в еврозоната пазарът в големите градове е отчел рекордна активност. През летните месеци – юни, юли и август – са реализирани голям брой сделки, подкрепени от засилен интерес както от купувачи, така и от продавачи.

От началото на есента обаче пазарът започва да се охлажда. Отчита се спад на запитванията към агенциите за недвижими имоти с между 15% и 25% на годишна база, както и по-строги условия за кредитиране вследствие на коригиращи мерки от страна на БНБ.

Обемът на ипотечните кредити в страната към средата на годината надхвърля 26–27 млрд. лв., като делът на необслужваните заеми продължава да намалява – от 2,99% през юни до 2,79% към октомври. Това, по думите на Пейчев, е индикация за стабилна финансова култура на домакинствата и по-отговорно кредитиране.

Очакваното влизане на България в еврозоната и намаляването на минималните задължителни резерви на банките от 12% на 1% може да стимулира допълнително ипотечното кредитиране. Това би подкрепило активността на пазара, но по-скоро ще доведе до балансиран и умерен ръст на цените през 2026 г., в рамките на едноцифрени проценти.

За следващата година прогнозите са за относително равновесие между търсене и предлагане, като дори увеличаването на новите проекти няма да успее напълно да отговори на потребностите на пазара. Очаква се засилен интерес към тристайните апартаменти, както и навлизане на по-големи институционални инвеститори, които ще търсят възможности за покупка на ново строителство в по-големи обеми.







0
 
 
Туй май не е добре? Да отпадат цели групи от клиенти...да не изкапят всички? "Че кво ше ги прайм сичкото бетон?"
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

