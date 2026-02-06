ИЗПРАТИ НОВИНА
Божидар Божанов: Борисов почти си призна, че са заложили бомби на служебния кабинет
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:25
© bTV
Бойко Борисов почти си призна, че са заложени известни бомби на служебния кабинет - като тази да се вдигнат цените на тока, и той да се окаже виновен. И сега много го е яд, че това се случи при редовния кабинет в оставка." Това заяви съпредседателят на “Да, България" Божидар Божанов в предаването “Лице в лице" по bTV. Думите му са по повод днешното изявление на лидера на ГЕРБ, в което той призова президента Йотова час по-скоро да назначи служебно правителство, а КЕВР да се размърда с проверките за завишените сметки за електричество или да си подаде оставката. Божанов допусна, че “Борисов се е ядосал на КЕВР, че са изпълнили плана малко по-рано отколкото е трябвало".

Според съпредседателя на “Да, България" индексации в последните дни на кабинета “Желязков" на договори за обществени поръчки за близо 1 млрд. евро твърде много приличат на наливане на пари за купуване на избори. Защото част от фирмите след това ще връщат на благодетелите си част от парите, които да се използват за купуване на избори. 

Божанов отново упрекна управляващите в оставка, че крият премиера и министрите от блиц контрол, затова са отменили днешното парламентарно заседание. И напомни, че и предния петък Росен Желязков се е скрил от контрола, като си е измислил инспекция в страната, което не отговаря на неговия ранг. 

Единият от въпросите, който ПП-ДБ щели да зададат на Желязков са за т.нар. специални въпроси между България и САЩ, които го принудили да подпише т.нар. Съвет за мир на Доналд Тръмп. Случаят стана известен от разкритието на евродепутата от ЕНП Радан Кънев, който съобщи, че на срещата на ЕНП преди дни Бойко Борисов е обяснил на колегите си - премиери и политици, че Росен Желязков е подписал в Давос, защото България има “специални проблеми" със САЩ, но документът така или иначе нямало да бъде ратифициран от България. 

“Дали тези специални проблеми са свързани със санкциите по Магнитски? Борисов лъже и едните, и другите - с 200, по неговия израз, а България се излага. Твърде много лъжи изговори Борисов, мозъкът ми вече изключва. Просто Пеевски искаше да се подпише това нещо в Давос, затова Желязков отиде и го подписа", каза Божидар Божанов

По думите му, друг въпрос на проваления парламентарен контрол е щял да бъде защо Желязков е уволнил зам.-министъра на екологията, отговарящ за продуктовите такси, а няколко часа по-късно отменя заповедта си - “явно някой му се е обадил". 

Премиерът е щял да бъде адресиран и по скандалното решение на Община Русе да подари на бизнесмена Таки 10 милиона за паркинга, на който принудително спираха тирове, за да плащат ненужни такси, но след влизането ни в Шенген той вече е безсмислен. По искане на кмета на Русе общинският съвет скорострелно гласува решение общината да придобие паркинга, който не й е нужен, но за това да плати държавният бюджет. Божанов призова кабинета в оставка да не отпуска тези 10 милиона. 

“Опитаха се да скрият премиера в оставка от всички въпроси. Ясно е, че си тръгват, можеха да си тръгнат с достойнство, но избраха да си тръгнат по другия начин", заключи Божанов.

Партийният лидер каза още, че от формацията му са искали в парламента да бъде изслушан и председателя на Комисията за защита на личните данни заради разгарящия се скандал с незаконното заснемане на хора и излъчване в порно сайтове. Самият той е направил елементарна проверка чрез специализирана търсачка и е установил, че в страната има 64 000 монтирани и достъпни по интернет камери, чиито пароли или са по подразбиране, или всяко дете, което се прави на хакер, може да ги пробие. Някои от тези камери са в публични учреждения - болници, училища, детски градини, и трябва да отговарят на изискванията за кибер сигурност. 

“Не може да позволим гражданите да се страхуват и да започнат да ровят по всякакви странни сайтове, за да видят дали не са ги изтипосали там. КЗЛД дали е направила проверка на риска, не може да чакаш някой да ти подаде сигнал. Телекомите и интернет доставчиците знаят къде са камерите, КЗЛД може да ги пита къде са и да ги призове да ги спрат, ако са на незаконни места", каза Божанов, настоявайки комисията да влезе във функциите си по превенция при рисковете за посегателство над личните данни на гражданите.

“Не може два месеца преди изборите да се ограничават избирателни права. От БСП и от “Възраждане" си признаха, че промените в Изборния кодекс за до 20 секции извън ЕС са ограничаване, мотивирайки го със злоупотреби в Турция", каза още Божидар Божанов. Според него, изборни злоупотреби в Турция действително има и те трябва да бъдат пресечени, затова ПП-ДБ са направили  предложения за попълване на декларации пред секционните комисии, да се верифицира с обаждане по телефона откриването на нови секции и пр., но те  не са приети. 

“Истината е, че Делян Пеевски губи в Турция. Всички български граждани трябва да могат да гласуват максимално удобно, независимо къде се намират - това е конституционен принцип", заяви съпредседателят на “Да, България".


