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Борса за плодове и зеленчуци само на 30 км от Пловдив срази конкуренцията, такива цени не сте виждали
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:02 / 15.07.2023Коментари (0)1037
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Борса за зеленчуци направо изуми хората с предложените цени! Ето какво обявиха от там, пише "Стандарт".

Пазар на производителя - Пазарджик АД, Борса Плодове и Зеленчуци - Огняново

Уважаеми клиенти, представяме Ви актуална ценова листа на нашите свежи сезонни и вносни предложения!

ЯБЪЛКИ 1.50лв./кг.

ЧЕРЕШИ 3.50лв./кг.

ГРОЗДЕ 7.00лв./кг.

ЯГОДИ 4.00-6.00лв./кг.

ПРАСКОВИ 1.50лв./кг.

КАЙСИИ 2.00-2.50лв./кг.

ЦАРЕВИЦА 0.80/бр.

КРУШИ 2.00-4.00лв./кг.

ФЪСТЪЦИ 4.00лв./кг.

КАРТОФ 0.80лв./кг.

ЛУК КРОМИД ЗРЯЛ 1.50лв./кг.

ЗЕЛЕН ФАСУЛ 2.00лв./кг.

ЧЕСЪН 4.00лв./кг.

ДОМАТИ 1.90-3.50лв./кг.

КОРНИШОНИ 1.30лв./кг.

КРАСТАВИЦИ 1.00-1.80лв./кг.

ПИПЕР ЧЕРВЕН 3.00-3.30лв./кг.

ПИПЕР ЗЕЛЕН 1.80лв./кг.

ЗЕЛЕ ГЛАВЕСТО 0.50лв./кг.

ТИКВИЧКИ 0.50лв./кг.

ДИНИ 0.80-1.00лв./кг.

ПЪПЕШИ 2.00лв./кг.

СЛИВИ 2.50лв./кг.

САЛАТА 0.60лв./бр.

РЕПИЧКИ 1.00лв./връзка

МОРКОВИ 1.30лв./кг.

ПАТЛАДЖАНИ 2.00лв./кг.

БАНАН DOLE 58.00лв./кашон

АНАНАС 3.00-3.50лв./кг.

ПОРТОКАЛИ 2.40лв./кг.

ЛИМОНИ 2.60лв./кг.

ГРЕЙПФРУТ 3.50лв./кг.

Заповядайте! Очакваме Ви!

Хората в социалните мрежи направо онемяха от видяното, правейки сметка за какви цени става въпрос по магазините.


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