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|Борса за плодове и зеленчуци само на 30 км от Пловдив срази конкуренцията, такива цени не сте виждали
Пазар на производителя - Пазарджик АД, Борса Плодове и Зеленчуци - Огняново
Уважаеми клиенти, представяме Ви актуална ценова листа на нашите свежи сезонни и вносни предложения!
ЯБЪЛКИ 1.50лв./кг.
ЧЕРЕШИ 3.50лв./кг.
ГРОЗДЕ 7.00лв./кг.
ЯГОДИ 4.00-6.00лв./кг.
ПРАСКОВИ 1.50лв./кг.
КАЙСИИ 2.00-2.50лв./кг.
ЦАРЕВИЦА 0.80/бр.
КРУШИ 2.00-4.00лв./кг.
ФЪСТЪЦИ 4.00лв./кг.
КАРТОФ 0.80лв./кг.
ЛУК КРОМИД ЗРЯЛ 1.50лв./кг.
ЗЕЛЕН ФАСУЛ 2.00лв./кг.
ЧЕСЪН 4.00лв./кг.
ДОМАТИ 1.90-3.50лв./кг.
КОРНИШОНИ 1.30лв./кг.
КРАСТАВИЦИ 1.00-1.80лв./кг.
ПИПЕР ЧЕРВЕН 3.00-3.30лв./кг.
ПИПЕР ЗЕЛЕН 1.80лв./кг.
ЗЕЛЕ ГЛАВЕСТО 0.50лв./кг.
ТИКВИЧКИ 0.50лв./кг.
ДИНИ 0.80-1.00лв./кг.
ПЪПЕШИ 2.00лв./кг.
СЛИВИ 2.50лв./кг.
САЛАТА 0.60лв./бр.
РЕПИЧКИ 1.00лв./връзка
МОРКОВИ 1.30лв./кг.
ПАТЛАДЖАНИ 2.00лв./кг.
БАНАН DOLE 58.00лв./кашон
АНАНАС 3.00-3.50лв./кг.
ПОРТОКАЛИ 2.40лв./кг.
ЛИМОНИ 2.60лв./кг.
ГРЕЙПФРУТ 3.50лв./кг.
Заповядайте! Очакваме Ви!
Хората в социалните мрежи направо онемяха от видяното, правейки сметка за какви цени става въпрос по магазините.
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