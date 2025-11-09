ИЗПРАТИ НОВИНА
Нова тенденция в земеделието у нас
09:31 09.11.2025
Трудностите в земеделието накараха немалка част от производителите да рискуват и да експериментират. Така някои земеделци започнаха да заменят традиционни култури зеленчуци и плодове с други не толкова стандартни за родните ширини. Пример ще ви покажем от Самоков, където - се раждат не само картофи.

Георги Доганов започва да се занимава със земеделие у нас след гурбет в чужбина. Първоначално, типично за региона на Самоков, започва с отглеждане на картофи, само че бързо ги заменя с ягоди, ягодите пък отстъпват място на друга култура – броколи.

"Когато работих в Шотландия се занимавах точно с тази култура.  Както се казва – хубаво е да правиш нещо, което познаваш", сподели пред Нова тв мъжът.

Броколите, като всяка култура винаги крият тайни за стопаните. И отглеждането им всяка година е съпроводено с проблеми.

"Борбата с природата е трудна. Понякога времето е много сухо, друг път  дъждовно Има много вредители, болести, типични за зелевите култури", допълни Георги.

Тазгодишната реколта е сравнително добра. Пазарът на броколите у нас обаче не е достатъчно развит. Търсенето все още е слабо и това разбира се създава трудности в пазара.

"Просто имах късмет, че имам добри отношения с предишни клиенти от времето на картофите и ягодите и продължихме с броколите", сподели производителят

В Европа пък чипсът от броколи става все по-популярен.







