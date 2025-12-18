ИЗПРАТИ НОВИНА
Илия Проданов: Европа я очакват нови, още по-мащабни протести през януари
Автор: Цоня Събчева 19:34
©
Лицемерното отношение на ЕК към земеделския сектор и липсата на визия в многогодишната финансова рамка за това какво ще се случва със сектора след 2027 година са част от причините, които изкараха земеделците от 40 национални организации от 27 европейски държави на протест в Брюксел. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите и Българската аграрна камара Илия Проданов.

Липсата на чуваемост за проблемите и опасенията на селскостопанския сектор от разглежданата сделка с МЕРКОСУР също предизвиква безпокойство. "Това споразумение поставя под риск въобще съществуването на земеделските производители в Европа,“ посочи той и добави, че точно политиката на ЕС, свързана с вноса на торове и селскостопанска продукция от трети страни, където няма контрол и продукцията е на много по-ниска себестойност, липса на конкурентоспособност, както и завишаването на изискванията към собствените фермери "поставя под риск въобще съществуването на земеделието в Европа.“

Основните искания на земеделците в Европа са: за сигурна и стабилна селскостопанска политика след 2027 година, запазването й като отделна структура в многогодишната финансова рамка, преосмислянето на търговските споразумения с трети страни, включително и МЕРКОСУР, както и таксата CBAM за торовете, която "буквално взривява цената на торовете в Европа. Най-големият проблем е, че ЕК се държи абсолютно арогантно и лицемерно към проблемите, за които бранша алармира,“ подчерта Проданов, като според него, ако не се постигне консенсус, Европа я очакват нови, още по-мащабни протести на земеделци през януари месец. "Много се надявам да стигнем днес до някакво разбирателство, защото иначе нищо добро не ни чака,“ категоричен е гостът.

Проданов обясни също, че българското правителство е уведомено за действията на българските земеделци и подкрепя позицията на "Копа-Коджека“ и на българските земеделски стопани в частност. "Това е единственият демократичен начин за изразяване на несъгласие с политиката на управляващите дали на европейско или на национално ниво, протестът е единствения разумен и демократичен начин.“







Статистика: