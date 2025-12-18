ЗАРЕЖДАНЕ...
|Илия Проданов: Европа я очакват нови, още по-мащабни протести през януари
Липсата на чуваемост за проблемите и опасенията на селскостопанския сектор от разглежданата сделка с МЕРКОСУР също предизвиква безпокойство. "Това споразумение поставя под риск въобще съществуването на земеделските производители в Европа,“ посочи той и добави, че точно политиката на ЕС, свързана с вноса на торове и селскостопанска продукция от трети страни, където няма контрол и продукцията е на много по-ниска себестойност, липса на конкурентоспособност, както и завишаването на изискванията към собствените фермери "поставя под риск въобще съществуването на земеделието в Европа.“
Основните искания на земеделците в Европа са: за сигурна и стабилна селскостопанска политика след 2027 година, запазването й като отделна структура в многогодишната финансова рамка, преосмислянето на търговските споразумения с трети страни, включително и МЕРКОСУР, както и таксата CBAM за торовете, която "буквално взривява цената на торовете в Европа. Най-големият проблем е, че ЕК се държи абсолютно арогантно и лицемерно към проблемите, за които бранша алармира,“ подчерта Проданов, като според него, ако не се постигне консенсус, Европа я очакват нови, още по-мащабни протести на земеделци през януари месец. "Много се надявам да стигнем днес до някакво разбирателство, защото иначе нищо добро не ни чака,“ категоричен е гостът.
Проданов обясни също, че българското правителство е уведомено за действията на българските земеделци и подкрепя позицията на "Копа-Коджека“ и на българските земеделски стопани в частност. "Това е единственият демократичен начин за изразяване на несъгласие с политиката на управляващите дали на европейско или на национално ниво, протестът е единствения разумен и демократичен начин.“
