|Европейският съюз затяга условията за отглеждане на традиционни зърнени култури и картофи
В средата на декември се очаква проектът да бъде разгледан и от министрите на земеделието, след което ще влезе в заключителна фаза на преговори (триалог) между Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на ЕС.
Сериозни рискове за земеделските производители, потребителите и националния хранителен суверенитет
Ограничаване на традиционните и разнообразни сортове зърнени култури и картофи
Проекторегламентът предвижда поддържането и разработването на нови сортове да бъде разрешено само при зеленчуците и плодовете.
Разработването на нови разнообразни сортове зърнени култури и картофи ще бъде забранено.
За България това представлява директна заплаха за хранителния суверенитет, тъй като над 90% от семената за зърнени култури и картофи са вносни, съобщават от Агролинк.
Подобно ограничение може да задълбочи зависимостта от външни корпорации и да намали националната способност да контролира собствената си продоволствена система.
Тройна загуба за селските райони – икономически, културни и социални последици
Ако текстовете бъдат приети, последствията могат да бъдат критични:
– Загуба на работни места и закриване на малки семепроизводители;
Липса на устойчиви сортове, адаптирани към климатичните промени, с което се намалява продоволствената сигурност;
– Изчезване на регионални традиции и специалитети, което ощетява потребителите и културното наследство.
– Това би довело до още по-голяма концентрация на пазара в полза на няколко международни корпорации.
Ограничения, основани на региона на произход
Предлага се традиционните сортове и новите местни сортове да бъдат регистрирани и използвани само в техния регион на произход, без право на продажба дори в райони със сходни природни условия.
Това противоречи на международните норми, включително Договора на ООН за правата на земеделските производители, и сериозно ограничава свободата за обмен и използване на семена.
Тежки административни изисквания
Малки и микростопанства, които съхраняват и продават стотици традиционни сортове в малки количества, ще бъдат обременени със същите регулаторни и лабораторни изисквания, каквито имат големите корпорации.
Това създава реален риск множество производители да се откажат от дейност, което подкопава местното производство – ключов стълб на продоволствената сигурност.
Семенна банка – стратегически инструмент за защита на хранителния суверенитет на България
В контекста на предложените ограничения става жизненоважна необходимостта от създаване и укрепване на национална семенна банка за традиционни и стари сортове, управлявана от независима организация.
Тя не е просто научна или консервационна институция – тя е инструмент за защита на хранителния суверенитет, който гарантира правото на държавата и обществото да определят собствената си хранителна политика.
Икономически ползи
– Намаляване на зависимостта от вносни семена и повишаване на самостоятелността на страната;
– Развитие на местни сортове и продукти с добавена стойност – уникални вкусове, регионални брандове, специални линии за ресторанти и износ;
– Укрепване на малките стопанства, които могат да използват традиционни сортове с висока устойчивост;
– Подкрепа за научната селекция и адаптация към климатични промени, което е ключово за продоволствената сигурност.
Обществени и екологични ползи
– Съхранение на генетичното и културното наследство на България;
Подобрено качество на храната, тъй като традиционните сортове често имат по-богат хранителен профил;
– Повишена устойчивост на агросистемите, благодарение на сортове адаптирани към местните климатични и почвени условия;
– Еманципация на местните общности, които запазват контрол върху собствените си семена – ключов принцип на хранителния суверенитет.
Предложеният регламент в сегашния му вид представлява заплаха за българското земеделие, за производителите, за потребителите и за националния хранителен суверенитет.
Ограниченията върху традиционните сортове биха могли да отслабят продоволствената сигурност, да намалят устойчивостта на производството и да задълбочат зависимостта от външни корпорации.
В тази ситуация създаването на семенна общностна банка и национална мрежа за опазване на старите и традиционни сортове е стратегическа необходимост – икономическа, социална и национална.
Тя е гаранция, че България ще може да взема самостоятелни решения за своето бъдеще, да опази традициите си и да осигури храна, която е местна, качествена и достъпна.
