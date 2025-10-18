ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Производител: По-вкусни от българските орехи няма, но се налага да внасяме от Китай, защото е евтино
Автор: ИА Фокус 09:11Коментари (0)357
© NOVA
В Голямо Дряново, Старозагорско, се провежда Фестивал на ореха. Тази година обаче производители я определят като драматична заради ниските добиви, които едва ли ще могат да покрият и нуждите на вътрешния пазар. 

Една от големите вериги в България направила запитване към българските производители. Нужни са и 5000 кг орехови ядки, нещо, което те не могат да доставят. Всичко това сочи, че и цената на орехите тази година ще бъде доста по-висока.

В района на старозагорското село Голямо Дряново се намира най-големият орехов масив в България от над 10 000 декара. Сортовете са български, дърветата са над 40-годишни. Но орехи тази година няма.

"Годината е доста предизвикателна, с доста премеждия и препятствия, започнали още от ранна пролет с измръзвания, които поразиха реколтата почти на 100%", обясни пред NOVA Георги Василев, производител.

"Тази година е наистина пагубна, наистина много предприятия, които се занимават с черупкови плодове, са на ръба на оцеляването. Има колеги, които изобщо не са правили беритба на градините, защото няма какво да се обере", обяснява още той.

Така по думите му у нас се консумират основно орехи от Китай.

"Цените, на които се внася ядка в България, са много по-ниски от това, на което ние може да продаваме. Цената е висока, тази година ще бъде предполагам над 20-25 лева. Крайният потребител не може да различи всеки път коя ядка е китайска, коя българска, много трудно разпознаваемо е. Всичко опира до цената и клиентът предпочита, по-ниската", коментира Василев.

Въпреки ниските добиви, разходите по прибиране на ореха остават. "Как да обясня, че от това дърво, като мине машината и събори ореха, от него паднат да речем 50 кг. Разходът за тези 50 кг е един. А тази година пада 1 кг и разходът е същият", обяснява Георги Василев.

И тук идва въпросът за качеството. "Българските орехи и българските сортове орехи например сорт Шейново, сорт Дряновски, Извор 10, Силистренски, Пловдив и така нататък, това са сортове, които са с високо маслено съдържание. Тези прословути омега 3, омега 6 мастни киселини, които се съдържат в тях, те се съдържат в мазнините им. Мазнините в българските орехи са 68-75%. Тази мазнина, този вкус и качества, които ги имат орехите в България, аз поне не съм опитвал по-вкусни от тях. Нито от Чили съм опитвал по-вкусни, нито от Калифорния, за Китай изобщо не коментирам. Българският орех определено е суперхана", казва Георги Василев.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Верижна катастрофа с три коли на АМ "Тракия"! Задръстването е жес...
08:38 / 18.10.2025
Този работник има право на не по-малко от 6 заплати при пенсионир...
08:42 / 18.10.2025
Голям празник е! Хората се молят за изцеление от болести
08:40 / 18.10.2025
Много дъжд през уикенда, на места ще вали сняг
08:42 / 18.10.2025
10 километра тапа на АМ "Тракия"
20:15 / 17.10.2025
Доц. Мангъров: Ваксинирайте се срещу грип, не срещу COVID-19
19:23 / 17.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Иво Сиромахов заминава
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
Омбудсманът предлага отмяна на задължението за предоставяне на удостоверение за доходите при получаване на детските помощи
10:41 / 16.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
11:11 / 17.10.2025
Предприемач: При покупка на килограм сирене, който е 20 лв., 10 лв. остават в търговеца на дребно
Предприемач: При покупка на килограм сирене, който е 20 лв., 10 лв. остават в търговеца на дребно
15:37 / 16.10.2025
Оперираха Стефан Димитров
Оперираха Стефан Димитров
10:04 / 16.10.2025
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
08:17 / 17.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Интегриран воден проект на Пловдив
Катастрофи в България
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: