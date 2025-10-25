ИЗПРАТИ НОВИНА
Борисов за такса "водомер": МРРБ не обясни добре какво имат предвид
Автор: Елиза Дечева 11:18
©
МРРБ не обясни добре какво имат предвид за "такса водомер" и, след като не са обяснили добре да си изтеглят закона. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от Разград. 

"Защото водата както в България, така и във световен мащаб става все по-ценен продукт, който за съжаление българите са научени през вековете да разхищават. С питейна вода се поливат градини, пълнят се басейни, душовете работят по половин час, докато това в Европа отдавна е променено", обясни Борисов. 

Той даде предложение да се направят кръгли маси, за да може хората да се убедят в това.

Вчера председателят на парламентарната комисия за регионално развитие Николай Нанков уточни, че таксата не е била представена добре в комуникационен план.

От ГЕРБ ще предложат промените в законопроекта за водоснабдяването, които бяха приети на първо четене, да бъдат оттеглени. 

Промените бяха приети на първо четене и предвиждаха цената на водата за домакинствата да се изчислява по два елемента - употребени кубични метри вода и достъп до услугите, т.нар. "такса водомер".


