Борисов за случая с Любомир Киров: Готов съм лично да се свържа със Зеленски 

© "Заявявам готовност да съдействам за връщането на Любомир Киров в България. За да бъде осъществено това обаче, той трябва да се откаже официално от украинското си гражданство". Това заяви лидерът нс ГЕРБ Бойко Борисов.



"Фокус" припомня, че Киров е бил "отвлечен и мобилизиран насила в Украйна въпреки, че има ТЕЛК.



Министърът на външните работи каза преди минути, че ще се направи, каквото е възможно и, че е в постоянна връзка с близките на момчето. По-рано президентът Радев също призова МВнР за спешни действия.



Борисов каза още, че е готов лично да се свърже с президента Володимир Зеленски, за да се намери "най-благоприятното решение".