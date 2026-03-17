Бойко Борисов предлага двама от най-силните си кметове за ролята на Цветан Цветанов в ГЕРБ. Това обяви самият той в разговор с кметовете на Бургас Димитър Николов и Стара Загора Живко Тодоров.
"Възнамерявам на конгреса да предложа нова длъжност, която да се осъществява от тандем. Така че, и двамата се гответе, защото за хубаво или лошо, но Цветан Цветанов ни липсва в партията като човек, който ежедневно се занимаваше с нея. Така че, ще съвместите още малко задължения, защото сте безспорни авторитете навсякъде в страната. Сега е време да си поработим и за партията", заяви Борисов, обръщайки се към Николов и Тодоров.
От разговора става ясно и защо двамата не са водачи на листите в съответните градове, като те подчертават, че това е общо решение, "за да се избегнат спекулации по темата".
По думите му наблюдава внимателно и нещата около листата на президента Радев.
"Почти половината от тях ги познавам добре, работили сме добре с тях. Аз съм убеден, че мобилизирани ще дадем добър резултат и ще имаме стабилно управление", допълни Борисов.
bpfc 1912
преди 37 мин.
Защо ли не обявява за нещо Коцето? Защото не става за нищо...
