Борисов пред пловдивския митрополит: След 100 години никой няма да ни помни
Автор: Ивет Калчишкова 15:40
"Много ми е малка ролята, но съм предал на колегите колко е важно за Пловдив и "Тракия" колко е необходима тази църква". Това заяви в Пловдив лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Той е в града под тепетата за среща с пловдивския митрополит Николай, с когото разговаряха на специална аудиенция в Митрополията късния следобед днес.

Духовният водач на Пловдивската епархия изказа специални благодарности за подкрепата на Борисов и по-конкретно строителството на църквата в район "Тракия". Припомняме, че правителството реши да предостави 2 млн. лева целеви средства специално за това.

"Храм трудно се строи, но невъзможното за човеците е възможно за Бога и Бог ни праща г-н Борисов, който се застъпи."

Църквата ще е посветена на Свети апостол Ерм, ще има и престол за Свети Борис I Покръстител, обясни митрополит Николай.

"След 100 години никой няма да ни помни", заяви Борисов пред Митрополията, който, на свой ред, му отговори, че имената на дарителите са изписани на църквата и те винаги ще се пазят и помнят.



Вас двамата, боклуци, ще ви помннят вечно като най-мръсни крадци. Имената на дарителите се записвали... Той Боко да не дарява свои пари, че ще му пишете името, бе... Дава наши, държавни пари... Не изкупува грехове правенето на помен с чужда пита...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

