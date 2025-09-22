Борисов честити Деня на независимостта на българите

© Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поздрави българите по случай отбелязването на 117 години от Независимостта на България.



В профила си във Фейсбук той публикува кратко видео, на което се вижда да се вее българското знаме.



Видеото е придружено с думите "Денят на независимостта на България е!".