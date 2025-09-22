ИЗПРАТИ НОВИНА
Борисов честити Деня на независимостта на българите
Автор: Вилислава Ветренска 11:38
©
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поздрави българите по случай отбелязването на 117 години от Независимостта на България.

В профила си във Фейсбук той публикува кратко видео, на което се вижда да се вее българското знаме.

Видеото е придружено с думите "Денят на независимостта на България е!".


