|Борисов: Портфейлът на българската държава е с няколко милиарда лева отгоре
Припомняме, че днес България получи трето плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) в размер на 1,47 млрд. евро.
Борисов благодари на Европейската комисия и на всички, които са работили през тези 11 месеца за поредните близо 3 млрд. лв. днес по "абсолютно проваления План през последните 4 години", както го нарече той.
Лидерът на ГЕРБ подчерта, че през следващата година България ще подаде финалните четвърто и пето плащане по механизма.
"Няма да забравим, че близо 4 години България беше единствената държава в ЕС, която не получи никакви средства по ПВУ. Планът за възстановяване бе провален заради ПП-ДБ, които вкараха уж реформи, за да може Бойко Рашков да стане председател на КПКОНПИ. Очакваха, че милиардите от Плана ще отидат при техните олигарси и заради това всичко забуксува. Днес резултатите говорят сами. Разликата между управление с оправдания и управление с резултати е измерима в милиарди евро за България", обясни той.
