Борисов: Портфейлът на българската държава е с няколко милиарда лева отгоре

© От този абсолютно провален План за възстановяване получените през годината средства от Европейската комисия общо възлизат на над 4,5 млрд. лв., което надхвърля повече от половината от цялостната ни алокация по НПВУ. Това означава, че портфейлът на българската държава за българския бизнес е с няколко милиарда лева отгоре. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във видеообръщение във Facebook.



Припомняме, че днес България получи трето плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) в размер на 1,47 млрд. евро.



Борисов благодари на Европейската комисия и на всички, които са работили през тези 11 месеца за поредните близо 3 млрд. лв. днес по "абсолютно проваления План през последните 4 години", както го нарече той.



Лидерът на ГЕРБ подчерта, че през следващата година България ще подаде финалните четвърто и пето плащане по механизма.



"Няма да забравим, че близо 4 години България беше единствената държава в ЕС, която не получи никакви средства по ПВУ. Планът за възстановяване бе провален заради ПП-ДБ, които вкараха уж реформи, за да може Бойко Рашков да стане председател на КПКОНПИ. Очакваха, че милиардите от Плана ще отидат при техните олигарси и заради това всичко забуксува. Днес резултатите говорят сами. Разликата между управление с оправдания и управление с резултати е измерима в милиарди евро за България", обясни той.