|Борисов: ПП и ДБ имат нови сътрудници
Според него няма никаква логика да искаш да свалиш редовно избрано правителство и да го замениш с друго, което ще бъде трудно. "Ние сме дали дума, на колегите от БСП и на колегите от ИНТ, че ще изкараме цял мандат“ допълни Борисов.
Той посочи, че всички проблеми в момента се стоварват върху управлението. "Ние, в името на хората, на държавата, на общините, го правим. С кои очи те ще свалят правителството и утре ще седнат и ще кажат: "ГЕРБ да гласуват за нашия кандидат Х", посочи Борисов.
"Да им видим вота, вече имат нови съдружници - "Възраждане", МЕЧ, "Величие" – може и нови записи да чуем, те нямат култура на взаимоотношенията“, отбеляза Борисов.
