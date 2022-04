Bonus-Up е един атрактивен sesame bonus за слот феновете

© Ако следите развитието на българската хазартна сцена, няма как да се пропуснали появата на новия оператор Sesame. Родната компания е позната с веригата си наземни казина в цялата страна, но наскоро дружеството взе ключово решение за своето развитие - да навлезе и на онлайн пазара.



Със сигурност брандът ще има нужда от време, за да си извоюва солидни позиции в интернет, но определено компанията върви напред. Една от причините за това са интересните промоции, които тя предлага на своите клиенти. Днес ще обсъдим един именно такъв sesame bonus, който си заслужава вниманието - Bonus-Up в казино секцията.



Какво представлява Bonus-Up на Сезам?



Това предложение на родния оператор е насочено изцяло към феновете на ротативките, които не са никак малко и у нас. В случая той важи единствено за слотове на световноизвестния провайдър Playson, което е добра новина - продуктите на този разработчик са с наистина високо качество. За да бъдем по-конкретни, в случая говорим за заглавия от калибъра на Rise of Egypt, Legend of Cleopatra, Hot Coins: Hold and Win, Buffalo Power Megaways и други. Потребителите могат сами да избират на кои ротативки от позволените да играят, активирайки този специален бонус на Sesame.



По същество офертата Bonus-Up на Сезам представлява следното: операторът ще ви предостави финансов бонус между 7 и 50 лева, в зависимост от депозита, когато използвате специалния бонус код UP. При депозит от 20 до 49.99 лева ще получите бонус от 7 лева, а при депозит от 50 до 99.99 лева - 20 лева. Максималният бонус от 50 лева ще бъде ваш при депозит от 100 или повече лева.



От Sesame посочват, че всеки потребител може да се възползва от промоцията само веднъж на ден. Минималната сума, която трябва да депозирате, за да активирате офертата, е 20 лева. Както посочихме по-рано, бонусът може да бъде разиграван единствено на ротативки на компанията Playson. Според условията за неговото “превъртане", трябва да разиграете сумата на депозита + сумата на бонуса общо 20 пъти. Това не е лесно, но определено не е и невъзможно, тъй като доста играчи успяват да го изпълнят успешно.



Надежден хазартен оператор ли е Sesame?



Нормално е да си задавате подобен въпрос, ако предстои да доверите на оператора своите лични данни и пари. Можем обаче да ви уверим, че дейността на Sesame е изцяло регулирана според получения лиценз, издаден от Националната агенция по приходите. Освен това, хазартните компании използват възможно най-съвременни инструменти за защита и криптиране на чувствителна информация, което предоставя максимално добра защита на потребителите. На този етап не сме попадали на сериозни оплаквания от страна на клиенти на оператора, свързани с неговите защитни механизми и коректност. Онлайн лесно можете да проверите и коя фирма е собственик на Sesame, тъй като тази информация е изцяло публична.