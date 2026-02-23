ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Бойко Борисов: Тези избори няма да са честни
По думите му никога Делян Добрев не му е писал лист с резултати и разлом няма.
"На нас ни кичеха с "постна" пица. Дянков говори глупости по телевизията, не искам да имам нищо общо с него. Знам и какво ни струва еврозоната, Шенген и Плана за възстановяване. Това е държавничество - държавата пред партията. Свършихме си работата и сега трябва да обясним с какво ще надградим. На нито едно място не ми казват кои са хората на Радев. Политиката е състезание, аз не показвам омраза в нея", каза още лидерът на ГЕРБ.
Борисов отсече, че тези избори няма да са честни. "Тези избори ще се опитат да им направят по-голяма разлика с нас. В случая, ПП-ДБ избраха Доган и обръча от фирми. Нито Доган, нито Делян могат да ни съборят. Нито Асен, нито Мирчев, нито Радев. Нямаме общо с никоя друга партия. Не съм оптимист за ситуацията в България", категоричен е Борисов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 174
|предишна страница [ 1/29 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Икономист: Част от инвеститорите, привлечени основно от ниските з...
10:17 / 23.02.2026
Петър Ганев: Ако токът не поскъпне, но обядът с колегите се вдигн...
10:15 / 23.02.2026
Кола пламна на АМ "Тракия", движението е спряно
09:52 / 23.02.2026
Един от най-богатите българи с интерес към сградата на фалирал го...
09:30 / 23.02.2026
Криминален психолог: Едно убийство има на Петрохан и две на Околч...
10:01 / 23.02.2026
"Снимай, снимай": Любопитен детайл в записите от Петрохан поражда...
09:09 / 23.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско
17:59 / 21.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS