"Нашите опонентни много обичат да търсят разломи в ГЕРБ, тъй като те са в непрекъснат разлом", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Стара Загора.



По думите му никога Делян Добрев не му е писал лист с резултати и разлом няма.



"На нас ни кичеха с "постна" пица. Дянков говори глупости по телевизията, не искам да имам нищо общо с него. Знам и какво ни струва еврозоната, Шенген и Плана за възстановяване. Това е държавничество - държавата пред партията. Свършихме си работата и сега трябва да обясним с какво ще надградим. На нито едно място не ми казват кои са хората на Радев. Политиката е състезание, аз не показвам омраза в нея", каза още лидерът на ГЕРБ.



Борисов отсече, че тези избори няма да са честни. "Тези избори ще се опитат да им направят по-голяма разлика с нас. В случая, ПП-ДБ избраха Доган и обръча от фирми. Нито Доган, нито Делян могат да ни съборят. Нито Асен, нито Мирчев, нито Радев. Нямаме общо с никоя друга партия. Не съм оптимист за ситуацията в България", категоричен е Борисов.



