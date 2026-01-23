ИЗПРАТИ НОВИНА
Бойко Борисов: Няма време за рестарт при всяка смяна на властта
Автор: Георги Кирилов 15:25
© Facebook
България не може да си позволи да губи време в свят на ускорена цифрова трансформация, изкуствен интелект и високотехнологични индустрии. Недостигът на дигитални и високотехнологични умения вече е сериозна бариера пред икономическия растеж и конкурентоспособността ни. Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в социалните мрежи.

Борисов сподели, че заедно с председателя на БРАИТ Илия Кръстев и в присъствието на вицепремиера в оставка Томислав Дончев са подписали Меморандум за стратегическо партньорство и приемственост за ускоряване на цифровата и иновационната трансформация на страната до 2030 г.

"Партньорството между държавата и технологичния сектор е ключът да превърнем България в регионален център за наука, иновации и технологичен трансфер. 

За първи път политическите сили и бизнесът формулират общи, конкретни приоритети – за дигитална трансформация на икономиката и публичния сектор и за изграждане на сигурна, киберустойчива цифрова държава", написа той. 

Лидерът на ГЕРБ каза още, че държавата е поемала ангажимент за интегриране на дигитални, STEM и AI умения на всички образователни нива и за дългосрочна подкрепа на ключови национални инфраструктури като INSAIT и София Техпарк.

"Бизнесът ще инвестира в квалификацията на служителите си и в активни партньорства с университети и научни организации. Сред приоритетите са развитието на икономическа зона Доброславци като национален хъб за високотехнологично и космическо производство, изграждането на фабрики за изкуствен интелект и активното участие на международни партньори, както и други насърчителни мерки за развойна дейност". 

"Двете страни се обединяват и около въвеждането на електронната идентификация и Европейския цифров портфейл, пълното прилагане на европейската рамка за управление на данните и Директива NIS2, както и изграждането на Национална система за киберсигурност в партньорство с бизнеса. С този меморандум създаваме рамка за предвидимост, приемственост и координация отвъд политическите цикли. Модернизацията на България е дългосрочен проект – и няма време за рестарт при всяка смяна на властта", заключи лидерът на ГЕРБ.


