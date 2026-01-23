ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Бойко Борисов: Няма време за рестарт при всяка смяна на властта
Борисов сподели, че заедно с председателя на БРАИТ Илия Кръстев и в присъствието на вицепремиера в оставка Томислав Дончев са подписали Меморандум за стратегическо партньорство и приемственост за ускоряване на цифровата и иновационната трансформация на страната до 2030 г.
"Партньорството между държавата и технологичния сектор е ключът да превърнем България в регионален център за наука, иновации и технологичен трансфер.
За първи път политическите сили и бизнесът формулират общи, конкретни приоритети – за дигитална трансформация на икономиката и публичния сектор и за изграждане на сигурна, киберустойчива цифрова държава", написа той.
Лидерът на ГЕРБ каза още, че държавата е поемала ангажимент за интегриране на дигитални, STEM и AI умения на всички образователни нива и за дългосрочна подкрепа на ключови национални инфраструктури като INSAIT и София Техпарк.
"Бизнесът ще инвестира в квалификацията на служителите си и в активни партньорства с университети и научни организации. Сред приоритетите са развитието на икономическа зона Доброславци като национален хъб за високотехнологично и космическо производство, изграждането на фабрики за изкуствен интелект и активното участие на международни партньори, както и други насърчителни мерки за развойна дейност".
"Двете страни се обединяват и около въвеждането на електронната идентификация и Европейския цифров портфейл, пълното прилагане на европейската рамка за управление на данните и Директива NIS2, както и изграждането на Национална система за киберсигурност в партньорство с бизнеса. С този меморандум създаваме рамка за предвидимост, приемственост и координация отвъд политическите цикли. Модернизацията на България е дългосрочен проект – и няма време за рестарт при всяка смяна на властта", заключи лидерът на ГЕРБ.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1074
|предишна страница [ 1/179 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
МВнР предупреди хиляди български граждани
12:37 / 23.01.2026
Почина Калин Терзийски
12:16 / 23.01.2026
Образуваха производство срещу най-голямата млечна компания в Бълг...
12:03 / 23.01.2026
Костадинов за Радев: Чакаме го
12:15 / 23.01.2026
По-големи заплати в МВР със задна дата
11:19 / 23.01.2026
Два български курторта са в топ 3 на най-евтините в Европа
11:07 / 23.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
До 10 сантиметра сняг в Пловдив прогнозира НИМХ
08:23 / 21.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS