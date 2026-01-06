ИЗПРАТИ НОВИНА
Богоявление е!
Автор: Елиза Дечева 07:53Коментари (0)374
©
Днес празнуваме Боявление, или Йордановден. Той се свързва с Христовото Кръщение във водите на река Йордан. В цялата страна днес ритуално се хвърля кръст в близките водоеми, за да бъде осветена водата им. 

Българският патриарх и софийски митрополит Даниил ще отслужи Света Литургия за празника в храм-паметника "Свети Александър Невски", а след това и пред Паметника на незнайния воин Даниил ще извърши и водосвет на бойните знамена и знамената светини на Българската армия. Президентът Румен Радев ще приеме почетния строй на представителните части на Българската армия и ще положи венец пред паметника на Незнайния воин.

Днес на езерото в ж.к "Дружба" в София патриарх Даниил ще извърши и Велик водосвет, като ще хвърли кръста във водите на водоема.

С празника са свързани различни поверия, сред които:

- Ако на Йордановден времето е студено и сухо – годината ще бъде добра и плодородна.

- Замръзне ли хвърленият във водата кръст, годината ще бъде здрава и плодовита.

- Който е извадил кръста от водата, ще бъде здрав и щастлив.

- През нощта срещу Богоявление в глуха доба небето се отваря и всеки, който го види, ще получи от Бог това, което си пожелае.

На този ден имен ден празнуват: Богомил, Бойко, Бойка, Йордан, Йорданка, Данчо, Богдан, Богдана, Божидара, Божидар, Динко, Диньо, Дана, Дан, Божан, Божана, Божил, Боголюб, Боголюба и др. 


Статистика: