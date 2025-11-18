ИЗПРАТИ НОВИНА
Блудство с дете в хранителен магазин в Родопите!
Блудство с дете е било извършено в малък град в региона на Кърджали, съобщава в новия си брой "Родопи voice“.

Мъж е опитал да удовлетвори полово желание без съвкупление с лице под 14-годишна възраст. Деянието е извършено посред бял ден в… хранителен магазин.

Предстои обвиненият в гнусния акт да бъде изправен пред съда. За подобно деяние Законът предвижда наказание от две до осем години "лишаване от свобода“.







